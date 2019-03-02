港府灑公帑融入內地 新預算案創新低分

2019-03-02 03:58 台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導



香港政府的財政司司長陳茂波27日發表任內最新一份《2019至2020年度財政預算案》，換來各方劣評。新的年度預算中，港府大灑金錢推動發展及創新科技，同時開宗明義是要配合中國政府提出的大灣區規劃發展，相反涉及港人民生層面，向被形容是「財爺」的財政司司長卻縮減利民抒困措施，令預算案即時整體民意評分創有紀錄以來新低，更有近半民意支持應「罷免」其職位。

香港大學民意研究計劃27日在新一份《財政預算案》公布後作即時的民意調查，隨機抽樣訪問了621名受訪者，詢問是否滿意預算案，以及為預算案和財政司司長陳茂波評分，結果顯示，預算案整體評分只得47.1分，是自2008年該民調增設評分選項後的歷史最低分數。至於去年的預算案，評分其實亦甚低，只得48.2分，當時是十年來最低紀錄。至於財政司司長陳茂波的個人支持度評分，就只有40.5分。

民調又顯示，共有四成受訪者不滿意和非常不滿意新一份預算案，表示滿意和非常滿意的受訪者只佔23%。而如果受訪者有權明天投票，多達49%受訪者表示會投「罷免」陳茂波，支持其續任只有19%；翻查去年數據，支持「罷免」的比率為41.5%，換言之更多受訪者認為陳應該丟官。

香港財政司司長陳茂波的新一份預算案換來劣評，箇中原因其實絕對可被理解，因為各方均普遍認為，他未有從香港人出發維護港人利益，更遑論為港人解決現時不同的社會困境，反之卻被批評以香港公帑向北京獻媚。

翻查整份預算案，以民為本的層面極少，雖然在引言中，陳茂波聲稱這份預算案是以「撐企業、保就業、穩經濟、利民生」為大方向，惟「民生」一詞只出現了5次，「福利」只出現3次，而香港出現人口老化，其產生相關社會問題，但「長者」也只被提及了9次；相反，全文逾2.6萬字的演辭中，161次提及「發展」，而日前北京公布粵港澳大灣區規劃綱要，港府也全力作出配合，且全面反映在預算案中，最少20次提及「大灣區」字眼。另外曾被多次提及的字眼，還包括「金融」（45次）、「創科」（43次）、「投資」（38次）等。

香港《蘋果日報》就統計，陳茂波在投放逾450億港元（逾1700億台幣）於跟大灣區相關的範疇，相反紓困措施撥款，卻較去年度的預算案減少近100億港元，故此香港民主派批評，預算案是罔顧港人福祉，港府在錄得587億港元（逾2300億元台幣）盈餘下，港人卻只獲小恩小惠的照顧。香港建制派也不甘後人，罕有地聯合批評預算案沒有驚喜，關顧民生不足，甚至形容只是「蕭規曹隨、缺乏突破及創新」，又指斥陳茂波涼薄，因為在醫療資源上投放少，沒有考慮社會需要。

陳茂波28日早上在電台節目中就回應，理解納稅人看到今年減少退稅會感到不開心，惟希望港人知道今年紓困措施的力度，已佔上年度港府盈餘的七成，強調推出紓困措施有如「持家」般，需要「看餸食飯」（看清情况再行事）。

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