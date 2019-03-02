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港漫畫家再揚威日本 奪國際漫畫賞銀獎

2019-03-02 03:59台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導

香港再有藝術人揚威海外！香港跨媒體創作人兼漫畫家黎達達榮（原名黎達榮），在被譽為國際漫畫界「諾貝爾」的日本國際漫畫賞（獎）中，憑作品《十八樓燒肉》獲得銀獎。他去年更把該漫畫故事搬上舞台成為舞台劇，還曾在媒體訪問中形容，香的的現實較戲劇更荒誕。

國際漫畫獎是由日本外務省於2007年5月設立的獎項，主要目的為獎勵日本國外漫畫人才、推動日本文化外交、促進日本與世界的漫畫文化交流。倡議設立國際漫畫獎者為時任日本外相麻生太郎，他更期許國際漫畫獎能成為「漫畫界的諾貝爾獎」。

至於參賽作品方面，可由出版社推薦或自薦，業餘或職業不限，今年獎項就由來自 68 個國家的 331 件作品競逐，評審團主席為漫畫家里中滿智子。香港過去曾有不少漫畫家均曾在獲國際漫畫獎中獲嘉許，包括 KAI、李志清、劉雲傑、司徒劍僑、Joey Hanma、余兒、戴慶賢及鄭健和等。其中戴慶賢及鄭健和兩人，去年曾憑作品《秘密武器》和《西行紀》，均獲得銅獎。

至於黎達達榮，他的原名是黎達榮，為香港跨媒體創作人，從事漫畫創作已廿多年，1995 年出版首本漫畫《慢慢豬‧凸凸交》；至今出版作品超過二十部。除漫畫外，黎達達榮亦為流行歌手設計動畫，作品見於黃耀明、何韻詩之音樂影片等。除漫畫創作外，黎達達榮亦致力兒童及青少年的藝術教育工作，同時亦時香港藝團「進念‧二十面體」的駐團藝術家。

他今次獲嘉許的作品《十八樓燒肉》，就是其第二十四部自資出版作品，於去年發行，靈感來自他等公車時看見上班族，從他們一黑一白的西裝想起黑白無常，一個「偽鬼故事」由此展開，創作漫畫時，就參考了台灣經典宗教作品《地獄遊記》及1983年獲頒諾貝爾文學獎的William Golding所創作、闡述人性宿命論的寓言式小說的小說《蒼蠅王》（Lord of the Flies）。

黎達達榮去年曾把《十八樓燒肉》故事改編成舞台劇，故事主角是七個死去了的房產中介，他們變成鬼魂後返回生前工作的房產中介公司，惟作品雖然是「鬼故事」，恐怖元素不多，反而黎達達榮更想探討的，是死人和活人所做的決定有沒有不同；而觸發他如此思考的，是因為看著香港的實況，令他深感原來現實較戲劇來得荒謬，以房產為例，香港曾鬧出人命的物業仍備受追捧，樓價繼續高企，曾有中介便稱，今天死人後，翌日便有人入住，令人發現活在香港，也許窮較鬼更可怕，他於是更想透過長篇的漫畫書，希望大眾多花點時間思考。

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香港諾貝爾獎動畫
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