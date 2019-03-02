親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

年均逾百人疑「在職死」 港缺工時法例

2019-03-02 03:59台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導

香港的長工時「載譽」全球，曾有本地調查發現，打工族每周工時中位數為44小時，數年前甚至曾高據全球第一，而現時仍有數萬人每周工作逾72小時。香港立法會最新提供的數據就顯示，自2013年至去年中，在工作中非意外死亡的個案逾600宗，即每年逾百人在工作人離世，當中逾半涉及心臟疾病，有理由相信是跟工作過勞有關，惟香港至今仍未有針對工時的法例，香港特首林鄭月娥雖然曾承諾制訂工時政策，但至今相關政策卻仍原地踏步。

根據香港勞工及福利局27日以書面答覆工黨立法會議員張超雄的資料，透露整合最新統計數字，由2013年至2018年首三季，香港打工族在工作時非因意外死亡的個案共達635宗，主要涉及的行業包括「專業及商用服務」、「建造業」及「地產業」，而個案中涉及最多的是心臟疾病，有57%，另120宗與腦疾病有關。

而如果按性別劃分，635宗個案中，88%死者為男性；而如果按年齡劃分，死者年齡較年長，50歲至59歲組群個案最多，達266宗，約佔整體的42%；60歲或以上組別也有220宗。

香港現時並沒有政策及法例界定何為在因工作過勞而猝死，即「過勞死」的情況，港府就表示，工人在工作期間非因意外而死亡，通常涉及複雜成因，包括個人身體狀況、家族遺傳、飲食和生活習慣、工作性質和環境等，而香港的職業安全局自去年起，已開展相關調查，預計約需時3年完成研究，探討這些死亡個案背後的原因。

不過，香港人工時超長卻是一爭的事實。根據《香港工時狀況統計調查報告》，當中訪問了香港34.6萬僱員，發現他們每周工時中位數為44小時，當中只有37.4%僱員工作少於40小時，約62.6%僱員工作多於40小時或以上，其中有8.9%僱員工作更多於56小時或以上，超越了國際勞工組織的標準。而另一個來自瑞士銀行的調查更推算，香港仍有6.42萬全職僱員每周需要工作超過72小時，從事的行業包括物業管理、保安、清潔人數佔最多。

長工時不但令僱員生活失去平衡，更嚴重破壞工人健康，撇除在職疑是過勞死亡的情況，長工時也會令工人集中力變差，因而導致工業意外和職業病不斷發生，例如交通運輸的嚴重意外事故，便往往因司機長工時下而引發，造成死傷枕藉。

問題是，香港經過多年爭議，標準工時遲遲無法落實。惟其實香港人曾經一次又一次以為見到曙光！現任特首林鄭月娥在競選特首時，便曾承諾制訂工時政策，但她上任後，卻將標準工時委員會的研究推倒重來，只願以毫無約束力的「行業工時指引」作推塘，以至令標準工時的立法時間再被拖延，完全無助解決長工時問題。

【更多精采內容，詳見

工時香港特首過勞死
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

洛陽西漢墓 出土青銅壺裝有「神仙水」

2019-03-02 00:07

美再還陸361件文物 規模10年最大

2019-03-02 00:07

營銷過頭？ 網友諷故宮：假如我是和珅

2019-03-02 04:05

港漫畫家再揚威日本 奪國際漫畫賞銀獎

2019-03-02 03:59

港府灑公帑融入內地 新預算案創新低分

2019-03-02 03:58

香江風情／市區龍床盤 港樓更瘋狂

2019-03-02 00:07

廣角鏡／古生物化石修復

2019-03-02 00:07

愛美注射透明質酸竟爛臉 診所辯：妳排便有問題

2019-03-01 20:27

拚死吃河豚！丈夫薑蔥炒河豚 愛妻吃下肚疑中毒

2019-03-01 19:13

《流浪地球》離開大陸掉神壇 香港票房奇慘

2019-03-01 19:10

中國「聰明藥」…「癮」藏搖頭危機

2019-03-01 16:23

網貸1500元 他裝250借款App借新還舊 3月後背債55萬

2019-03-01 16:15

維權律師江天勇出獄又被帶走了 父妹齊失蹤

2019-03-01 16:14

港珠澳1日生活圈成形 訪港陸客近6成當日回

2019-03-01 14:33

仍高度敏感 崔永元沉寂一周首發文又遭刪

2019-03-01 13:39

大學重研輕教、流浪教師問題嚴重？ 港議員促政府防院校濫用合約制

2019-03-01 13:05

港澳居住證 廣東半年受理申領9萬張

2019-03-01 12:54

兩會新聞中心號稱「5G全覆蓋」 卻只限指定電腦

2019-03-01 12:06

深圳佳士工運 3名維權者正式被捕

2019-03-01 11:09

華為引爆大陸愛國心！秀出手機 買這些統統免費

2019-03-01 08:00

賣挖礦機涉詐騙1180萬台幣 港商罪科拘「幣少」黃鉦傑

2019-03-01 07:56

超越北上廣深 安居城市成都居首

2019-03-01 01:24

外國人看「新疆自治」

2019-03-01 00:26

跨境學童2年間上升2%達2.8萬人 日均20萬內地旅客訪港逾半不過夜

2019-02-28 23:00

衞生署疫苗接種紀錄程式出錯 47人一年內重複接種兩劑相同疫苗

2019-02-28 22:35

各地辦高考百日誓師大會 衡水二中生舉百面勝字旗

2019-02-28 20:00

網購128元連衣裙算低價人群？ 網友為何吵翻天

2019-02-28 19:59

複製文革洗腦？ 大喇叭重回中國農村

2019-02-28 19:38

陸交通部：北京新機場 今年9月底前投入營運

2019-02-28 19:35

兩會新聞中心啟用 首秀5G網路全覆蓋

2019-02-28 19:30

3日第2家…財困夫妻燒炭死亡已兩周

2019-02-28 18:54

陳振聰獄中投信：龔如心案害他被判入獄 已向廈門法院提控

2019-02-28 18:52

李銳逝世半月後官媒發通告 指中央領導曾「慰問哀悼」

2019-02-28 18:40

憂！AI換臉朱茵變楊冪 微博1.2億次瀏覽

2019-02-28 18:39

趙薇老公連發2微博 追債身家85億富豪好友

2019-02-28 17:59

陪伴港人成長22年 漫畫雜誌《CO-CO!》宣布休刊

2019-02-28 15:52

4月中共將舉行海軍成立70周年多國海軍活動

2019-02-28 15:52

廚師力挺華為 用華為手機吃水餃半價

2019-02-28 15:42

中國大陸網路用戶8.29億 八成在刷短視頻

2019-02-28 15:30
看更多

熱門文章

陸學者指 「兩制」台灣方案 台灣需去主權化、取消軍隊

2019-03-01 10:47

大陸再現建築奇觀 橫躺的摩天大樓即將完工

2019-03-01 14:17

華為引爆大陸愛國心！秀出手機 買這些統統免費

2019-03-01 08:00

咖啡當水喝！陸年輕女白領骨質疏鬆 一陣猛咳肋骨斷三根

2019-03-01 09:37

習大大尷尬！去年兩會「稱帝」 今年兩會恐對美示好

2019-03-01 09:00

《流浪地球》離開大陸掉神壇 香港票房奇慘

2019-03-01 19:10

貓爪杯搶破頭 陸星巴克：庫存3000個1日下午開售

2019-03-01 12:06

解析大陸海軍生日趴看點 專家：航母和055大型驅逐艦

2019-03-01 11:05

美國向大陸歸還361件流失文物 規模歷年之最

2019-03-01 09:11

MSCI將擴大納入A股權重至20% 2.4兆活水注入A股

2019-03-01 07:04

解放軍艦搭載垂直升降無人機 南海演練中首亮相

2019-03-01 13:20

賣挖礦機涉詐騙1180萬台幣 港商罪科拘「幣少」黃鉦傑

2019-03-01 07:56

「中國霧霾基本靠風吹」 全國人大代表被吐槽

2019-03-01 16:21

影／光天化日慢速衝刺「碰瓷」！ 陸網友：壞人變老了

2019-03-01 12:42

MSCI調升A股權重 陸股周五開盤全面走揚

2019-03-01 09:46

陸軍事專家分析 解放軍海軍成立70周年「生日趴」看點

2019-03-01 21:03

鞏固意識型態 習近平：信仰認定了就要信一輩子

2019-03-01 21:44

拚死吃河豚！丈夫薑蔥炒河豚 愛妻吃下肚疑中毒

2019-03-01 19:13

影／童高歌挺華為「天下最美手機」網友：高級黑

2019-03-01 15:26

行為遭砲轟！擅闖日本農場拍照 港攝影師捐款道歉

2019-03-01 14:37

99歲老婦嘴巴潰瘍送醫 一查竟長蛆！

2019-03-01 15:29

大陸A股獲MSCI調高權值 誰又是輸家？

2019-03-01 16:24

經濟解析／MSCI調高A股權重 別幻想靠外資穩定陸股

2019-03-01 11:51

閩南師範大學免試招收台生 師範科系專業可在大陸教書

2019-03-01 12:45

兩會前瞻／兩會看點：1道難題、3個懸念

2019-03-01 16:17

中國反腐多年 網民籲對症解決基層蠅貪

2019-03-01 11:08

WTO裁定糧食補貼過多「不守義務」 北京表示遺憾

2019-03-01 10:49

金龍魚要在大陸獨立上市 已開始接受上市輔導

2019-03-01 12:41

央視北美台堅稱獨立運作 與員工說詞矛盾

2019-03-01 10:12

仍高度敏感 崔永元沉寂一周首發文又遭刪

2019-03-01 13:39

遭美封殺 華為仍在MWC搶到5G合約

2019-03-01 12:07

網貸1500元 他裝250借款App借新還舊 3月後背債55萬

2019-03-01 16:15

兩會新聞中心號稱「5G全覆蓋」 卻只限指定電腦

2019-03-01 12:06

MSCI加持 陸股3月「開門紅」 上證綜指今年漲幅已逾20%

2019-03-01 16:28

港澳居住證 廣東半年受理申領9萬張

2019-03-01 12:54

中國「聰明藥」…「癮」藏搖頭危機

2019-03-01 16:23

MSCI提高A股權重 券商稱：外資短期難成陸股主導力量

2019-03-01 12:25

中國兩會熱點 網友連3年最關注反腐

2019-03-01 16:19

大學重研輕教、流浪教師問題嚴重？ 港議員促政府防院校濫用合約制

2019-03-01 13:05

愛美注射透明質酸竟爛臉 診所辯：妳排便有問題

2019-03-01 20:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top