年均逾百人疑「在職死」 港缺工時法例

2019-03-02 03:59 台灣醒報 記者陳玨明╱台北報導



香港的長工時「載譽」全球，曾有本地調查發現，打工族每周工時中位數為44小時，數年前甚至曾高據全球第一，而現時仍有數萬人每周工作逾72小時。香港立法會最新提供的數據就顯示，自2013年至去年中，在工作中非意外死亡的個案逾600宗，即每年逾百人在工作人離世，當中逾半涉及心臟疾病，有理由相信是跟工作過勞有關，惟香港至今仍未有針對工時的法例，香港特首林鄭月娥雖然曾承諾制訂工時政策，但至今相關政策卻仍原地踏步。

根據香港勞工及福利局27日以書面答覆工黨立法會議員張超雄的資料，透露整合最新統計數字，由2013年至2018年首三季，香港打工族在工作時非因意外死亡的個案共達635宗，主要涉及的行業包括「專業及商用服務」、「建造業」及「地產業」，而個案中涉及最多的是心臟疾病，有57%，另120宗與腦疾病有關。

而如果按性別劃分，635宗個案中，88%死者為男性；而如果按年齡劃分，死者年齡較年長，50歲至59歲組群個案最多，達266宗，約佔整體的42%；60歲或以上組別也有220宗。

香港現時並沒有政策及法例界定何為在因工作過勞而猝死，即「過勞死」的情況，港府就表示，工人在工作期間非因意外而死亡，通常涉及複雜成因，包括個人身體狀況、家族遺傳、飲食和生活習慣、工作性質和環境等，而香港的職業安全局自去年起，已開展相關調查，預計約需時3年完成研究，探討這些死亡個案背後的原因。

不過，香港人工時超長卻是一爭的事實。根據《香港工時狀況統計調查報告》，當中訪問了香港34.6萬僱員，發現他們每周工時中位數為44小時，當中只有37.4%僱員工作少於40小時，約62.6%僱員工作多於40小時或以上，其中有8.9%僱員工作更多於56小時或以上，超越了國際勞工組織的標準。而另一個來自瑞士銀行的調查更推算，香港仍有6.42萬全職僱員每周需要工作超過72小時，從事的行業包括物業管理、保安、清潔人數佔最多。

長工時不但令僱員生活失去平衡，更嚴重破壞工人健康，撇除在職疑是過勞死亡的情況，長工時也會令工人集中力變差，因而導致工業意外和職業病不斷發生，例如交通運輸的嚴重意外事故，便往往因司機長工時下而引發，造成死傷枕藉。

問題是，香港經過多年爭議，標準工時遲遲無法落實。惟其實香港人曾經一次又一次以為見到曙光！現任特首林鄭月娥在競選特首時，便曾承諾制訂工時政策，但她上任後，卻將標準工時委員會的研究推倒重來，只願以毫無約束力的「行業工時指引」作推塘，以至令標準工時的立法時間再被拖延，完全無助解決長工時問題。

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