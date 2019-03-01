愛美注射透明質酸竟爛臉 診所辯：妳排便有問題

2019-03-01 20:27 香港01 侯彩琳／報導



事主阿Wing眉心位置，在注射透明質酸後發炎流膿。記者侯彩琳／攝影 分享 facebook

民主黨接獲一名女子求助，指去年11月到長沙灣一間美容院接受透明質酸注射後，鼻子及眉心部分出現腫脹流膿。事主向美容院追究，美容院卻指示事主不需求醫，更指她面部腫脹流膿是因為排便問題，並私下購買抗生素予事主服用。

事主表示，美容院得知她會公開事件後，反指責她「無良心」，並揚言「一毫子都唔會賠，香港法律就係咁」。

協助事主的民主黨醫療政策副發言人袁海文指出，美容院擅自提供抗生素，或涉無牌行醫。

美容院擅購抗生素予事主服用

今年37歲的女事主阿Wing於2017年開始光顧長沙灣美居中心一間美容院，並在上年11月12日到該美容院接受注射，由美容院東主母親梁女士在事主鼻子及下巴注射1毫升透明質酸。阿Wing指梁女士在注射時並沒有佩戴手套，但「有抹過下」注射用品。

到同月16日，阿Wing發現鼻子出現腫脹情況，於是向美容院查詢，美容院指情況普遍，只是一般發炎，指示事主「沒有必要看醫生」，同時給配方消炎藥事主服用。其後，為阿Wing注射的梁女士，指她鼻子流膿是由事主排便問題所致，並到藥房購買375毫克的抗生素予阿Wing服用。

其後，阿Wing見情況愈來愈嚴重，她求醫後亦需留院觀察。留院期間，為阿Wing注射透明質酸的梁女士，要求她向外界稱不是在美容院接受注射，而是在梁女士家中注射。阿Wing引述為她診治的醫生表示，她的鼻發炎流膿是由於注射時細菌感染所致。

美容院質問事主公開事件「良心去咗邊」

而在阿Wing求診期間，梁女士多次吩咐阿Wing告知醫生，她是因佩戴太陽眼鏡而引致傷口感染，「做咗咩要如實同醫生講。」又指其他顧客注射完並沒有出現類似問題，反問阿Wing「有冇諗過自己有責任」，其後又指美容院東主何小姐視阿Wing為「姐妹」，才推薦她注射，反問阿Wing公開事件「良心去咗邊」，更稱美容院「一毫子都唔會賠，香港法律就係咁」。

美容院職員回應：去年11月無營業

《香港01》記者就事件致電疑涉事美容院時，美容院職員稱對事件不知情，由於客人眾多，對事主沒有印象，又指美容院一直沒有提供透明質酸注射的服務。該職員又稱，上年11月期間美容院並沒有營業。

民主黨袁海文：事件涉無牌行醫

協助事主梁小姐報警的香港美容監察發起人、民主黨醫療政策副發言人袁海文指，事件由注射至處方藥物多處涉及無牌行醫，警方與衛生署應果斷執法，然而報案至今多時仍無人被捕令人難以接受。

袁海文亦批評衛生署忽視無牌行醫及水貨針等安全問題，極少「放蛇」打擊無牌行醫和違規廣告，對美容針劑亦缺乏嚴謹規管。袁海文又指，新興的透明質酸和甘醇酸針劑現時沒有任何規管，任何人均可隨意購買和入口水貨；政府對該類針劑的運送及儲存方式均沒有要求，容易引起針劑變質和滋生細菌。他批評現時醫療儀器規管呈報制度不包括針劑事故，令消費者缺乏申訴及呈報途徑。

文章授權轉載自《香港01》