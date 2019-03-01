拚死吃河豚！丈夫薑蔥炒河豚 愛妻吃下肚疑中毒

2019-03-01 19:13 香港01 鄭翠碧／報導



河豚毒素中毒可影響呼吸及血液循環系統，嚴重可能會致命。 歐新社 分享 facebook

衞生署衞生防護中心指，一名69歲女子昨天在家中進食丈夫在本港捕獲並經烹煮的河豚作晚餐，約30分鐘後出現口唇麻痺、全身無力、嘔吐和呼吸衰竭，中心指，涉事河豚在后海灣捕獲，有人把河豚魚春連同薑蔥及其他海魚同炒，患有長期病患的女子食用後疑中毒，而丈夫就沒有病徵。中心提醒市民切勿進食河豚。

妻呼吸衰竭疑中毒 丈夫沒病徵

衞生防護中心通報，正調查一宗懷疑與進食河豚有關的中毒個案。個案涉及一名69歲、患有長期病患的香港女子，其丈夫昨天在后海灣捕獲河豚，晚上把河豚魚春連同薑蔥及其他海魚同炒作晚餐，女子食用後約30分鐘出現口唇麻痺、全身無力、嘔吐和呼吸衰竭，而丈夫就沒有病徵。

女子同日前往天水圍醫院急症室求醫，其後轉送屯門醫院，入住該院深切治療部接受進一步治療，現時情況嚴重，仍然留院。而衞生防護中心的調查仍在繼續。

食河豚中毒個案時有發生 3月曾吃河豚春炒蛋入院

上月20日，亦有4人因進食河豚而疑似中毒。其中3名過往健康良好、年齡介乎55至59歲的男子，烹煮一名朋友在本港水域捕獲的河豚，並以河豚魚春炒蛋食用，約二至四小時後，他們出現四肢及口唇麻痺和嘔吐。另一名59歲女子進食經烹煮的河豚，約一小時後出現四肢及咀邊麻痺、嘔吐和乏力。

河豚毒素毒性強烈 烹煮、風乾無法解毒

衞生防護中心發言人解釋，進食河豚是河豚毒素引致食物中毒的主要原因。河豚毒素是一種毒性強烈的水溶性神經毒素，可影響中樞神經系統。發言人補充，河豚毒素主要集中於河豚的肝臟、生殖腺及皮膚等器官，河豚毒素是一種耐熱毒素，不會在烹煮、風乾或冷藏過程中被分解。

河豚毒素中毒可影響呼吸及血液循環系統，嚴重可能會致命。現時並沒有已知的解毒劑或抗毒素可分解河豚毒素。衞生防護中心建議市民應避免購買及自行宰洗河豚或不知名魚類作膳食用途，以預防河豚毒素引致的食物中毒。

河豚毒素主要集中於河豚的肝臟、生殖腺及皮膚等器官。 圖／取自香港01 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》