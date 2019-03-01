中國「聰明藥」…「癮」藏搖頭危機

2019-03-01 16:23 世界日報 中國新聞組／整理



「聰明藥」能提升專注力、快速幫大腦充電嗎？網上暗藏眾多類似廣告，引起大批為孩子學習效率擔憂的家長、求解生活壓力的成人的關注，不過，有醫師駁斥，這類產品多為管制類精神藥品，含有興奮劑甚至毒品成分，最終可能成為「癮君子」。

媽媽遞來的一片藥丸：「有人吃了成績就變好了，你試試」

高三女生田靜接過媽媽遞來的一片指甲蓋大小的白色藥片。

媽媽說這是「聰明藥」，能提升她的學習狀態。她想想不斷下滑的成績，又想想那些無論如何都沒法靜下心來完成的物理題，混著水把藥片吞了下去。

新京報報導，這藥片的主要成分是醋甲酯，常見商品名包括利他林、專注達等，俗稱「聰明藥」。

首都醫科大學三博腦科醫院神經內科主任王夢陽說，醋甲酯是一種中樞神經系統興奮劑，在藥效內，服用者的注意力提升、疲勞感下降。

一名服用過利他林的網友表示，藥效內注意力集中，效果好，而且「沒有成癮性」。

但這並非全部事實。在中國，醋甲酯被衛生行政部門列入第一類精神藥品名單，是嚴格的處方藥。

北京高新醫院主任醫師徐杰說，醋甲酯的作用機制與冰毒的主要成分苯丙胺（又名安非他命）類似，在大劑量服用時可能成癮，但藥效較弱。「到我們這戒毒的，有一成左右是利他林服用者。超過一半都是從『聰明藥』開始，最後變成麻古、冰毒等毒品的成癮者。」

田靜第一次吞下那片「聰明藥」時，沒什麼特殊感受。

當時，她在北方一所市級重點中學上高三，班級排名已經跌出了前十。那片指甲蓋大小的白色藥片是她的全部希望。

藥是媽媽給的，只記得媽媽說：「有人吃了成績就變好了，你試試。」

服藥兩個多月後的月考 她考進了久違的班級前十

最初，她每天早晨上學前吃一片。兩三個月後，服藥量變成了每天兩片、三片。田靜感覺自己的課堂專注度提高了，聽完物理課，做做練習，很容易就學會了。

服藥兩個多月後的那次月考，田靜考進了班級前十，還在班會上分享了進步經驗：好好看書，多做題。但真正的秘訣，她沒有說。

35歲的王波是2017年開始服用利他林的。當時，他剛接手家裡的裝修公司，做什麼都覺得力不從心。一次飯局上，一個朋友提到了利他林。他一下子從朋友手中買了6片。

藥物帶來的注意力集中，讓他自認為把廠子打理得越來越好，在那些「買賣幹得如日中天的老同學」面前，終於抬起了頭。

「服用利他林的人，基本都承受著很大的生活壓力，許多還有嚴重的家庭矛盾，所以才把學習、工作的高效當做出口。」徐杰說，他接觸的眾多利他林成癮患者中，20歲左右的居多，性格大多內向，男性占到70%。

「利他林確實能讓人的專注度有所提升。」徐杰說，因為其中的醋甲酯可以加快多巴胺和去甲腎上腺素釋放，而這些物質決定了大腦能否自我約束，注意力、控制力、執行能力等都與此有關。

在臨床醫學中，正是利用這種原理，醫生會用利他林治療兒童注意力缺陷多動障礙和嗜睡症。

1996年，原衛生部頒布《精神藥品品種目錄》，依據不同的藥物依賴性和人體危害程度將精神藥品分為第一類、第二類，對第一類的管制更加嚴格。醋甲酯被列為第一類精神藥品。

「之所以被列為第一類精神藥品，是因為利他林具有成癮性。」北京華佑醫院主任醫師張銳敏表示，作為精神興奮劑，利他林的作用原理與冰毒的主要成分苯丙胺相似，但藥效比冰毒弱，長時間、大劑量服用會產生成癮性。

停藥的她渾身難受 大聲吼媽媽：「現在為什麼不讓我吃」

高三上學期快結束時，媽媽讓田靜停了藥。可停藥後，她開始頭疼、惡心，渾身上下說不出的難受。

田靜沒去醫院檢查，想要說服媽媽讓自己重新吃藥，但被拒絕了。為了吃藥，田靜開始和媽媽大聲爭吵：「當初是你給的我這個藥，現在為什麼不讓我吃！」

田靜忍不住，自己到網上找藥、買藥。她輸入關鍵詞利他林，在某個百度貼吧看到一個QQ號，加了好友。

藥房裡平均20元左右一片的「利他林」，賣家開價每片100元。

漸漸地，田靜離不開賣家銷售的粉紅色小藥片了，服藥量從每天一片變成了兩片、三片，高考前一個月左右每天四片。

幾年攢下的近萬元積蓄全被她砸了進去後，她開始向父母騙錢買藥。

到醫院檢測後發現 所謂的「聰明藥」其實是搖頭丸

田靜媽媽將孩子帶到醫院。醫生檢測後發現，田靜的粉紅色藥片有七成左右苯丙胺類物質。也就是說，那根本不是「聰明藥」，而是亞甲雙氧甲基安非他命，俗稱搖頭丸。

在中國，第一類精神藥品及原料藥生產需要向所在地的省級藥品監督管理部門提出申請，由國家食品藥品監督管理局決定是否批准。醫院藥劑科根據臨床需要申請，經所在地設區的市級人民政府衛生主管部門批准後，才能向本省內的企業購買。

正常情況下，只有注意力缺陷多動症患者、嗜睡症患者才能從醫生那裡獲得這種處方藥，且醫生開藥前須對患者進行嚴格檢查。即便開出藥來，量也不會太多。

北京宣武醫院藥師沈江華說，「此外，醫院每次開藥都會留下記錄，患者拿走的是哪一批次的藥品是可追溯的。」

嚴格監管之下，並非全無漏洞。

徐杰說，醫生寫病歷、開處方的過程可以造假。

另外，新京報記者在閒魚網搜索「專注噠」、「專注.達」等字樣後發現，四五條藥物廣告隱藏在圖書、汽車之中。其中，有賣家在2018年6月、7月連續5次賣出5盒專注達，並表示自己出售的藥品為國產，是從正規醫院開出的。另一賣家稱，自己手中有一盒西安楊森製藥有限公司生產的專注達，能拿到藥是因為自己的孩子是多動症患者。

沈江華認為，利他林的流出，或許因為國家對精神藥品的管控不如麻醉藥品嚴格。比如杜冷丁、芬太尼貼劑等麻醉藥品，患者使用後，醫院必須回收針劑，之後才能開具下一次的用藥，但利他林沒有相關要求。

網上，更多賣家售賣的是「瑞版」或「巴版」的利他林。前者由瑞士諾華集團生產，後者是巴基斯坦諾華製藥集團的仿製藥——二者均為《我不是藥神》中的抗癌藥物生產商。

沈江華說，這種從國外流進國內的利他林成癮性更高。

「利他保溫杯」、「專注學習的桌子」…網上「掛個羊頭」繼續賣

新京報記者搜索發現，在百度貼吧、微博等社交網站，利他林廣告並不少見，平台也未對關鍵詞進行處理，有人發微博「求利他林」，便有賣家應聲而至。還有賣家在知乎網寫下利他林的服用經歷，稱這是「最廣泛最主流也最好用的益智類藥物」。

在閒魚網，直接搜索利他林無法得到結果，但藥物隱藏在一些看似無關的商品之後。比如「利他好，利潤很低，專注學習的桌子」、「利他保溫杯，專注瑞士，自用保真」。這些鏈接裡往往留有賣家的微信號、QQ號等。

一名閒魚賣家在微信中告訴記者，她的朋友一次便能從瑞士的醫生那裡拿到數十板利他林，然後定期「人肉」帶回國內。

這名賣家還表示，藥品入境時，偶爾會被海關查扣。遇到這種情況，價格會漲得更高，「能貴上一倍」。

對此，中國人民公安大學偵查與反恐怖學院副教授包涵表示，儘管利他林和苯丙胺都屬於第一類精神藥品，但後者被歸為毒品，一旦入境則涉嫌走私毒品罪。前者屬於藥品，涉嫌的是走私普通貨物、物品罪。