網貸1500元 他裝250借款App借新還舊 3月後背債55萬

2019-03-01 16:15 世界日報 中國新聞組／北京1日電



「你缺錢嗎？下載App，資金秒到帳…」河北石家莊王男去年看到網貸廣告，從網貸1500元（人民幣，以下同，約224美元）開始不斷借新還舊，3個月內下載250個借款App、欠款的「坑」已達55萬元（約8.2萬美元），「如果時間可以倒流回去，我一定不會去裝貸款App，不去碰那第一筆1500元的借款。」

燕趙晚報報導，王男去年11月因生意周轉吃力下載了「XX錢包」App，註冊完成後借了1500元，幾分鐘後錢就到帳。雖然利息很高，但王男有時候還不上，就再下載一個新的App借新還舊，新的也還不上了，就再下載一個繼續借…不知不覺資金缺口也就越來越大。

到了今年2月，他手機上用於借款的App已達250個，該還的錢已達到55萬，讓他陷入了巨大的恐慌之中，「催債的電話、短信狂轟濫炸，短信一會兒就100多條，電話一個接一個。」親戚、朋友、同事、前同事也接到了催收電話；有的催收人員把他的照片製作成追悼會上的遺像，告訴他再不還錢，就群發給他的好友，還揚言要將他兒子的照片也做成遺像群發好友。

如今王男只有深夜才敢打開手機，親戚朋友也不敢再聯繫；而App上的借款利息、滯納金是按天計算的，欠款的雪球每滾一天就「胖」一層。他已經不知道怎麼辦了。

據報導，目前網路上各種貸款公司、貸款App多如牛毛，王男安裝的250個App僅僅是冰山一角。所有App的主打優勢都是「審批容易、放款快」，以此來吸引用戶。對於用戶來說，資金秒到帳，可以迅速緩解缺錢的困局，但是，你付出的成本很可能是越來越還不起的高息。

據業內人士介紹，這些貸款平台的生財之道就是高息，15倍的高息足夠抵消很多欠款不還的缺口；借貸平台直接對接催收公司，一旦客戶逾期，資料進入催收公司，催收人員就會使用各種方法來催款。

張姓催收員透露，催收公司的主要業務就是代銀行、貸款公司向欠債不還者催債，公司有大有小，大公司從銀行和貸款公司承接業務，再分包給小公司，他所在的就是一家小公司，有十來個催收員，每天就是打電話、發短信，想各種辦法催欠債者還債。

每個人每天必須打夠200個電話，張男表示，為方便催收，公司會提供欠款人齊全資料，包括欠款人全部的手機通訊錄以及通話紀錄，跟誰通話頻繁、通話時長等。