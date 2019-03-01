香港衛生署紀錄程式出錯 47人重複接種疫苗

2019-03-01 15:29 世界日報 香港新聞組╱香港1日電



衛生署上月28日公布，正調查一宗涉及其臨床訊息管理系統的流感及肺炎球菌疫苗接種紀錄系統事件。有市民於衛生署診所打針後，紀錄未能與醫管局及私家醫生診所互通，經調查後發現有47名人士的紀錄顯示於2018/19季度曾接種兩劑相同的疫苗，事件涉及21名醫管局病人，以及26名使用「疫苗資助計畫」的人士。

香港01報導，衛生署已暫停該紀錄系統以修正問題，並表示系統已於今日下午3時回復。署方表示，十分關注事件，並對受影響人士致歉。

疑似出錯的紀錄系統於去年8月推出，以便衛生署、醫院管理局和參與「疫苗資助計畫」的私家醫生，互通市民接種流感及肺炎球菌疫苗的紀錄。

衛生署於2月26日接獲醫管局通報，指紀錄系統出現接種紀錄不符的情況。調查後發現，有47名人士的紀錄顯示於2018/19季度曾接種兩劑相同的疫苗，衛生署已即時聯絡該47名受影響人士解釋事件。

衛生署回覆查詢時補充指，受影響人士為25男22女，年齡介乎60至90歲。當中28人注射了流感疫苗、18人注射了十三價肺炎球菌結合疫苗，以及1人注射了二十三價肺炎球菌多醣疫苗。

衛生署強調，同一季度接種兩劑流感疫苗一般不會對健康造成不良影響。曾有科學文獻指出再次接種二十三價肺炎球菌多醣疫苗可能會增加出現不良反應的機會，然而這些不良反應大部分並非嚴重（例如在接種部位出現局部不良反應）及會自行痊癒。