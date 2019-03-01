港珠澳1日生活圈成形 訪港陸客近6成當日回

2019-03-01 14:33 世界日報 香港新聞組╱香港1日電



大灣區效應之下，中港兩地交往近年日益頻繁，加上高鐵與港珠澳大橋通車，港珠澳未來一日生活圈將不是夢。香港規劃署昨日公布「2017年跨界旅運統計調查」，發現平均每日約有66.7萬人次來往香港及大陸，較2015年上升2.6%；另外還發現，跨境學童人數亦有上升，較2015年升1.8%至2萬8280人。

綜合媒體報導，規劃署於2017年進行一項調查，結果發現香港11個邊界管制站，平均每日有72萬人次跨境，當中往來香港及大陸旅客平均每日達66.7萬人次，當中48%屬香港人，大陸客則占32.5%。

報導指出，港人主要行程是到訪珠江三角洲地區，達92%，而近半人士來往兩地會選擇當日來回，約四成半人是到大陸消閒，比2015年上升6%；另約三成及一成半是探親和公幹。

大陸旅客方面，平均每日有21.6萬人來往香港、大陸，當中12.5萬人選擇不過夜。約六成大陸客屬自由行，使用「一簽一行」及「一簽二行」簽注的旅客比率高達四成，兩成則是「一周一行」，七成是以消閒活動為主。

值得注意的是，九成居於大陸的香港居民均來自深圳，當中四成半是跨境學童，人數較2015年的統計調查上升1.8%，至約2.8萬人；另有兩成人是來港工作，其次是消閒。