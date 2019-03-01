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大學重研輕教、流浪教師問題嚴重？ 港議員促政府防院校濫用合約制

2019-03-01 13:05香港01 鄧穎琳／報導

香港立法會教育事務委員會主席葉建源亦認為，大學教育資助委員會應善意提醒各院校，切...
香港立法會教育事務委員會主席葉建源亦認為，大學教育資助委員會應善意提醒各院校，切忌「重研輕教」，避免教職員過於零散化。 (梁鵬威攝)
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香港立法會教育事務委員會今日（1日）舉行會議，討論高教界新資源。立法會議員張超雄批評，近十年政府對大學撥款增加，惟不少大學以短期合約形式聘用教學或科研職位人員，形容教職員「散工化」問題嚴重、教資會有走向「重研輕教」之嫌，他認為穩定團隊是發展科研的基礎之一，促政府正視及改善問題。

委員會主席葉建源亦認為，大學教育資助委員會應善意提醒各院校，切忌「重研輕教」，避免教職員過於零散化。

出席會議的教育局局長楊潤雄稱，大學對人事管理及聘任有自主權；而研究資助局主席華雲生則稱，會視乎不同範疇教授的情況來衡量表現。會上通過張超雄提出的議案，促政府及教資會關注及跟進「流浪教師」人工低、福利弱的問題，防止院校濫用合約及兼職制。

香港教育局局長楊潤雄稱，大學對人事管理及聘任有自主權。 (余俊亮攝)
香港教育局局長楊潤雄稱，大學對人事管理及聘任有自主權。 (余俊亮攝)
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向研資局撥款並無向理科傾斜

另外，新一份財政預算案重提去年施政報告提出，向大學教育資助委員會轄下研資局研究基金注資200億港元，撥款被質疑是向理科傾斜。楊潤雄解釋，該200億港元並無區分文科或理科範疇，強調教育局是次注資與其他政策局有特定政策目的不同。而會上通過黃碧雲議員提出的議案，要求政府及研資局不會忽視或不公平對待人文及社會科學的研究撥款。

文章授權轉載自《香港01》

立法會香港高教
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