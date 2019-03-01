親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

高雄又賣東西出去了 阿蓮區農會外銷8820公斤蜜棗

獨╱台灣之光！興大發現木鼻白蟻 史上首由台灣命名

兩會新聞中心號稱「5G全覆蓋」 卻只限指定電腦

2019-03-01 12:06聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

隨著華為孟晚舟事件效應，使得5G形成熱門話題，連大陸全國兩會新聞中心首次實現「5G網路全覆蓋」也成新聞焦點。不過，當記者進入兩會新聞中心現場，由於5G終端設備提供商尚未獲得發牌，所以只能在指定的電腦中體驗。

據了解，目前已有3000多名中外記者報名採訪兩會，其中境內記者近2000人，港澳台記者和外國記者1000多人。位於北京梅地亞中心的兩會新聞中心，今年與以往不同的是，會場內貼有多個「5G網路全覆蓋」的標誌，似乎讓外界以為所有媒體可快速傳輸檔案。

當記者進入新聞中心後，從手機上搜尋Wi-Fi訊號，確有標註「ChinaUnicom-5G」（中國聯通5G）的訊號，但需要有密碼連接，各家媒體記者若要傳輸稿件只能使用4G。工作人員說，新聞中心內的5G網路為展示網路，需在指定電腦體驗，密碼不能提供給媒體記者自行體驗，只能在指定電腦上網以及戴上VR眼鏡觀看。

據工作人員表示，5G技術與4G技術所採用的參數不同，目前大陸工信部並未發放5G牌照，也就是設備生產商的終端產品不能進入市場；業界預估工信部最快下半年發放5G牌照，最遲不會超過中共建政70年的「10月1日」，希望屆時5G產品可以獲得入網許可並上市銷售。

大陸全國兩會新聞中心今年首次實現「5G網路全覆蓋」，卻只能在指定的電腦中體驗。（...
大陸全國兩會新聞中心今年首次實現「5G網路全覆蓋」，卻只能在指定的電腦中體驗。（特派記者林庭瑤／攝影）
分享

北京孟晚舟中共
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

大學重研輕教、流浪教師問題嚴重？ 港議員促政府防院校濫用合約制

2019-03-01 13:05

港澳居住證 廣東半年受理申領9萬張

2019-03-01 12:54

深圳佳士工運 3名維權者正式被捕

2019-03-01 11:09

華為引爆大陸愛國心！秀出手機 買這些統統免費

2019-03-01 08:00

賣挖礦機涉詐騙1180萬台幣 港商罪科拘「幣少」黃鉦傑

2019-03-01 07:56

超越北上廣深 安居城市成都居首

2019-03-01 01:24

外國人看「新疆自治」

2019-03-01 00:26

跨境學童2年間上升2%達2.8萬人 日均20萬內地旅客訪港逾半不過夜

2019-02-28 23:00

衞生署疫苗接種紀錄程式出錯 47人一年內重複接種兩劑相同疫苗

2019-02-28 22:35

各地辦高考百日誓師大會 衡水二中生舉百面勝字旗

2019-02-28 20:00

網購128元連衣裙算低價人群？ 網友為何吵翻天

2019-02-28 19:59

複製文革洗腦？ 大喇叭重回中國農村

2019-02-28 19:38

陸交通部：北京新機場 今年9月底前投入營運

2019-02-28 19:35

兩會新聞中心啟用 首秀5G網路全覆蓋

2019-02-28 19:30

3日第2家…財困夫妻燒炭死亡已兩周

2019-02-28 18:54

陳振聰獄中投信：龔如心案害他被判入獄 已向廈門法院提控

2019-02-28 18:52

李銳逝世半月後官媒發通告 指中央領導曾「慰問哀悼」

2019-02-28 18:40

憂！AI換臉朱茵變楊冪 微博1.2億次瀏覽

2019-02-28 18:39

趙薇老公連發2微博 追債身家85億富豪好友

2019-02-28 17:59

陪伴港人成長22年 漫畫雜誌《CO-CO!》宣布休刊

2019-02-28 15:52

4月中共將舉行海軍成立70周年多國海軍活動

2019-02-28 15:52

廚師力挺華為 用華為手機吃水餃半價

2019-02-28 15:42

中國大陸網路用戶8.29億 八成在刷短視頻

2019-02-28 15:30

作品行情數百萬 中國畫家葉永青被指抄襲

2019-02-28 14:44

中國官網凸槌錯字 領導小組變領導小姐

2019-02-28 13:15

中國越來越老了 60歲以上人口首次超過15歲以下

2019-02-28 13:11

港媒：上海前副市長周波 將任遼寧省長

2019-02-28 12:49

中國電視劇虛構摸金符 穿山甲再變獵物

2019-02-28 12:47

印巴空戰 川航被迫返航轉了30圈才降落

2019-02-28 12:33

中國隊數學競賽成績不佳 專家：不該過度培訓

2019-02-28 12:02

大陸與英國科學家研究發現 黑木耳含「抗癌基因」

2019-02-28 11:49

抖音非法蒐集兒童個人資料 遭美重罰金額破記錄

2019-02-28 11:29

趙薇老公連發2微博 向百億身家老友「追債」

2019-02-28 11:15

影／港珠澳合唱華為「天下最美手機」網友：一身雞皮疙瘩

2019-02-28 09:56

大陸這所大學被上網拍賣 起拍價19億元

2019-02-28 09:16

滬家政市場 複合型阿姨吃香

2019-02-28 02:03

福建正誼書院 台設計師來活化

2019-02-28 02:03

吉林長春 農民雪地競技

2019-02-28 00:01

香港國際機場罕見意外 牽引桿鬆脫747貨機撼牽引車

2019-02-27 20:36
看更多

熱門文章

華為引爆大陸愛國心！秀出手機 買這些統統免費

2019-03-01 08:00

陸學者指 「兩制」台灣方案 台灣需去主權化、取消軍隊

2019-03-01 10:47

中共外銷巴國梟龍機打下印度戰機 軍工股大漲

2019-02-28 16:56

美2軍艦穿越台海 共軍：全程掌握、籲美慎重處理涉台

2019-02-28 18:21

習大大尷尬！去年兩會「稱帝」 今年兩會恐對美示好

2019-03-01 09:00

習近平喊「防控」 紐時：凸顯執政焦慮

2019-02-28 19:34

駕馭政治局再出招 習近平要委員交述職報告

2019-02-28 21:09

陸駐加大使稱 美國已讓世界都知道 5G技術華為最棒

2019-02-28 14:13

美國向大陸歸還361件流失文物 規模歷年之最

2019-03-01 09:11

MSCI將擴大納入A股權重至20% 2.4兆活水注入A股

2019-03-01 07:04

男聽信妻被「蛇仙附體」 求助神棍驅邪竟鞭死她

2019-02-28 14:57

陸女眾目睽睽下表演花式假車禍 被笑演技太差了

2019-02-28 17:02

大陸竟有人花數萬元為貓割雙眼皮 網友齊砲轟

2019-02-28 15:30

陸交通部：北京新機場 今年9月底前投入營運

2019-02-28 19:35

咖啡當水喝！陸年輕女白領骨質疏鬆 一陣猛咳肋骨斷三根

2019-03-01 09:37

外國人看「新疆自治」

2019-03-01 00:26

李銳逝世半月後官媒發通告 指中央領導曾「慰問哀悼」

2019-02-28 18:40

賣挖礦機涉詐騙1180萬台幣 港商罪科拘「幣少」黃鉦傑

2019-03-01 07:56

替華為解套 德提無間諜協議

2019-03-01 00:11

天降橫禍！幫鄰居賣豬去 陸男卻被豬砸傷骨折

2019-02-28 13:51

3日第2家…財困夫妻燒炭死亡已兩周

2019-02-28 18:54

廚師力挺華為 用華為手機吃水餃半價

2019-02-28 15:42

解析大陸海軍生日趴看點 專家：航母和055大型驅逐艦

2019-03-01 11:05

MSCI調升A股權重 陸股周五開盤全面走揚

2019-03-01 09:46

衞生署疫苗接種紀錄程式出錯 47人一年內重複接種兩劑相同疫苗

2019-02-28 22:35

美國正式啟動 暫緩上調中國關稅程序

2019-02-28 16:18

華為預估：三年內 全球5G用戶就可達到5億

2019-02-28 14:38

兩會前瞻／北京政治大戲 「管控」暗潮洶湧…透露難安氛圍

2019-02-28 19:20

QS大學學科排名 港大牙醫失冠排第4

2019-02-28 14:01

2019兩會前瞻／兩會經濟：三個懸念、一道難題

2019-02-28 23:57

貓爪杯搶破頭 陸星巴克：庫存3000個1日下午開售

2019-03-01 12:06

大陸網民人均每周上網達27.6小時 都在幹什麼？

2019-02-28 13:44

中國人口危機 養老問題比日本嚴峻

2019-02-28 23:03

陸國防部：中日一致同意 加快建立海空聯絡機制直通電話

2019-02-28 15:55

跨境學童2年間上升2%達2.8萬人 日均20萬內地旅客訪港逾半不過夜

2019-02-28 23:00

超越北上廣深 安居城市成都居首

2019-03-01 01:24

房地產下滑 海南三亞財政收入大跌四成

2019-02-28 15:30

華為估：5G用戶 3年破5億

2019-03-01 00:16

央視北美台堅稱獨立運作 與員工說詞矛盾

2019-03-01 10:12

複製文革洗腦？ 大喇叭重回中國農村

2019-02-28 19:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top