兩會新聞中心號稱「5G全覆蓋」 卻只限指定電腦

2019-03-01 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



隨著華為孟晚舟事件效應，使得5G形成熱門話題，連大陸全國兩會新聞中心首次實現「5G網路全覆蓋」也成新聞焦點。不過，當記者進入兩會新聞中心現場，由於5G終端設備提供商尚未獲得發牌，所以只能在指定的電腦中體驗。

據了解，目前已有3000多名中外記者報名採訪兩會，其中境內記者近2000人，港澳台記者和外國記者1000多人。位於北京梅地亞中心的兩會新聞中心，今年與以往不同的是，會場內貼有多個「5G網路全覆蓋」的標誌，似乎讓外界以為所有媒體可快速傳輸檔案。

當記者進入新聞中心後，從手機上搜尋Wi-Fi訊號，確有標註「ChinaUnicom-5G」（中國聯通5G）的訊號，但需要有密碼連接，各家媒體記者若要傳輸稿件只能使用4G。工作人員說，新聞中心內的5G網路為展示網路，需在指定電腦體驗，密碼不能提供給媒體記者自行體驗，只能在指定電腦上網以及戴上VR眼鏡觀看。