賣挖礦機涉詐騙1180萬台幣 港商罪科拘「幣少」黃鉦傑

2019-03-01 07:56 香港01 魯嘉裕、余睿菁、陳浩然／報導



警方拘捕「幣少」涉嫌串謀詐騙。（賴南秋攝） 分享 facebook

警方於荃灣一辦公室檢走大量文件、電腦及現金。（賴南秋攝） 分享 facebook

「幣少爺」黃鉦傑涉嫌售賣挖礦機，昨日被警方以涉嫌串謀詐騙被捕。據了解，警方商業罪案調查科昨日拘捕兩名男子包括黃鉦傑，涉嫌以假聲明欺騙事主購買挖礦機，涉及金額為約300萬港幣（下同，約台幣1180萬）。探員晚上到「幣少爺」位於西貢的寓所搜查，並到了他在荃灣的辦公室。警方接到18名市民報案，總金額逾260萬，損失最多的為110萬港元。警方凍結了相關人士約500萬港元資產。

凍結被捕人500萬港幣資產

商業罪案調查科總督察何銳娟表示，警方拘捕兩名分別姓黃25歲及姓莫20歲的男子，為公司的負責人及職員，他們涉嫌於去年4月至8月之間透過安排投資講座及利用社交媒體，就回報等問題作出虛假聲稱，誘使受害人購買聲稱可挖掘虛擬貨幣的礦機，去年12月至今警方共接獲18人報案，16男2女年齡介乎24至55歲，損失金額約260萬，當中最大單宗損失為110萬。

何銳娟指行動中警方搜查被捕人的住所及辦公室，檢走大批文件、電腦及現金，同時凍結被捕人500萬資產，不排除未來有更多人被捕。涉事公司於2017年開始運作，何銳娟指由於被捕人過去一直高調宣傳產品，不排除案件有更多受害人，警方正調查公司的其他業務，如發現涉及其他罪案會作出跟進。何銳娟提醒市民應了解清楚投資產品的風險、性質及公司背景，不應輕易相信短時間高回報的宣傳手法。

警方於「幣少」位於西貢的寓所調查。（余睿菁攝） 分享 facebook

苦主入禀追討

黃鉦傑不時上載晒鈔票與藍寶堅尼。圖／「幣少爺」黃鉦傑FB 分享 facebook 黃鉦傑過去曾公開推銷售價5位數、可挖出「Filecash coin」（FCC）加密貨幣挖礦機，多名苦主其後曾現身指被騙買機蒙受損失，一名買家更入稟法院向黃鉦傑索償12.5萬。黃鉦傑去年12月曾被懷疑涉及深水埗撒錢事件，涉擾亂公眾秩序罪被警方拘捕被扣查近34小時。

協助「幣少爺苦主」的民主黨財經政策副發言人袁海文表示，年頭開記者會後，FCC加密貨幣負責人向他證實「幣少爺」講大話。袁海文之後再向商業罪案調查科提交有關資料。袁海文稱，記者會後仍有不少「幣少爺苦主」向他尋求協助，涉及金額數十萬港元，呼籲苦主主動向他聯絡。

警方發言人表示，警方於去年十二月至今，共接獲16男2女(24歲至55歲)報案，指他們向一公司購買與虛擬貨幣相關的電腦設備及服務後，未能收到相關回報或退款，涉案金額約港幣260萬港元。警方經深入調查後，於今年2月28日下午於深水埗區及柴灣區，分別拘捕一名25歲姓黃本地男子、及一名20歲姓莫本地男子，涉嫌「串謀詐騙」。兩名被捕男子現正被扣留調查。據調查顯示，該公司於去年4月至8月期間，透過投資講座及社交媒體，以虛假聲稱誘使受害人購買與虛擬貨幣相關的電腦設備及服務。行動中，人員檢獲一批文件、電腦及現金，並凍結約港幣500萬港元資金。警方行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民在購買任何投資產品前，應清楚了解所投資產品的性質及風險。如有不清楚的地方，應該諮詢獨立專業人士，以選擇適合自己的投資產品。如有任何懷疑，可致電警方「防騙易」24小時熱線18222。

文章授權轉載自《香港01》