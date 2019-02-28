跨境學童2年間上升2%達2.8萬人 日均20萬內地旅客訪港逾半不過夜

2019-02-28 23:00 香港01 記者黃靜薇／報導



規劃署今（28日）公布「2017年跨界旅運統計調查」，調查發現平均每日約有66.7萬來往香港及內地，人數較2015年的同類調查上升約2.6%。調查亦發現，跨境學童的人數亦有所上升，較2015年升1.8%至28,280人。 香港01資料照片 分享 facebook 規劃署今（28日）公布「2017年跨界旅運統計調查」，調查發現平均每日約有66.7萬來往香港及內地，人數較2015年的同類調查上升約2.6%。調查亦發現，跨境學童的人數亦有所上升，較2015年升1.8%至28,280人。

規劃署於2017年11月16日至29日期間進行一項調查，結果發現，平均每日有72萬人次跨境，較2015年上升2.6%。當中往來香港及內地旅客人次較2015年上升2.8%，平均每日達66.7萬人次，當中48%屬香港人、內地客則佔32.5%。

4成半港人赴內地消閒 比15年上升

約一半居港人士來往兩地會選擇即日來回，約4成半人是到內地消閒，比2015年上升6%；另約3成及1成半是探親和公幹，分別下跌1及2成。內地旅客方面，平均每日有21.6萬人來往香港、內地，當中12.5萬人選擇不過夜。約6成內地客屬自由行，當中4成是一簽一行及一簽二行，約2成則是一周一行，7成是以消閒活動為主。

此外，9成居於內地的香港居民均來自深圳，當中4成半是跨境學童，人數較2015年的統計調查上升1.8%，約有2.8萬人；另有2成人是來港工作。

文章授權轉載自《香港01》