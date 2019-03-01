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超越北上廣深 安居城市成都居首

2019-03-01 01:24聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

一項《2018-2019中國城市安居指數報告》顯示，綜合考慮買租房成本、生活成本、宜居環境等因素，成都超越北上廣深四個一線城市成為當前中國安居指數最高城市，此後依次為深圳、北京、西安和上海。 中新社報導，這份報告由58同城、安居客聯合上海師範大學房地產經濟研究中心在2月28日發布，覆蓋全國35個大中城市。報告指出，城市安居指數並非完全由經濟水平來決定，總體而言，中國南部地區城市安居指數得分普遍高於北方；從城市群來看，位於中國腹地的西部與南部沿海區域的大中型城市得分較東北地區與環渤海地區更高。

上海師範大學房地產經濟研究中心主任崔光燦指出，成都的綜合指數排名位列第一，原因在於成都更適合「生活」，其生活支出相對於收入是35個城市中最低的，以極大的生活成本優勢成功拉開了與諸多一線城市的差距。其次是成都的居住關注度較高。在35個大中城市的用戶中，把成都作為目標城市的較多，再加上宜居環境等得分也較高，使成都在城市安居綜合指標得分第一。此外，近年作為「新一線城市」，成都在吸引人才上力度很大，也使其成為人們重點關注的城市。

除成都外，報告顯示，北京城市關注度最高，深圳宜居環境指數排名第一，而銀川的買租房成本指數領先。這四大城市，分布在全國不同地理區域。以北京為例，目前北京的租房搜索關注度全國第一，買房搜索關注度全國第三，也是全國人才的首要流入地。

從城市群角度看，報告顯示，西南、西北城市群名列前茅，珠三角、長三角、長江中游及中原城市群形成第二梯隊，而環渤海與東北城市群位居第三梯隊。

58安居客房產研究院首席分析師張波認為，位於中國腹地西部與南部沿海區域的大中型城市得分較東北地區與環渤海地區更高，意味著人們不再將經濟發展水平和城鎮化程度作為評判一個城市是否適宜安居的首要條件，而是將自然條件、氣候環境以及生活節奏等均納入考量範圍，未來具有更高安居指數的城市在吸納人才方面也會更有優勢。

北京經濟上海
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