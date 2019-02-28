陸交通部：北京新機場今年9月底前投入營運

2019-02-28 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸交通運輸部部長李小鵬透露，北京大興國際機場從建設向開航全面準備轉變，下一步的目標是6月30號竣工，9月30號前投入運營，現在有關部門正在緊盯著這兩個時間節點，確保大興機場按期順利投入運行。

大陸國務院新聞辦公室今天舉行新聞發布會，李小鵬在回答記者關於北京大興國際機場建設進展提問時表示，大興機場是一項國家重點工程，該機場的建設對於北京優化功能定位、空間佈局、產業佈局有非常重要的意義。對於京津冀交通一體化發展，對於服務雄安新區建設也具有重要的意義。這項工程自2014年底開工，到目前為止，已經總體基本建成。

他說，大興機場的四條跑道已經全部貫通，航站樓全面進入裝修和機電安裝的階段，東航和南航基地項目的五大功能區全部實現主體結構封頂，部分項目已經實現了封圍。空管提前實現了西塔台的結構封頂，飛行區空管設備的安裝已經全面展開，航油管線近期也將全線貫通，大興機場的工程建設和運營籌備工作已經進入到「衝刺階段」。

李小鵬指出，1月22號大興機場開展了首次校驗飛行，2月24號完成了所有校飛科目，比原計劃提前了19天，這也標誌著大興國際機場建設進入到了中後期的階段。