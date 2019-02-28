李銳逝世半月後官媒發通告 指中央領導曾「慰問哀悼」

2019-02-28 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



前中共領導人毛澤東的秘書李銳。圖／香港01 分享 facebook 前中共領導人毛澤東的秘書李銳，2月16日清晨在北京逝世，享年102歲。中共官方通訊社新華社直到今日才發通稿報導了此一消息，距離他的逝世已過了近半個月。

新華社報導並未對李銳做出評價，僅介紹了其生平。新華社稿件還表示，李銳病重期間和逝世後，「中央有關領導同志以不同方式表示慰問和哀悼」。

香港01報導，李銳的告別式早前在北京八寶山舉行，有消息稱，李銳遺體覆蓋中共黨旗，中共國家主席習近平、總理李克強等人均有贈送花圈。