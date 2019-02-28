複製文革洗腦？ 大喇叭重回中國農村

2019-02-28 19:38 世界日報 中國新聞組／北京28日電



中國正推動在30萬個農村廣設高音喇叭，每天分早、午、晚三個時段，廣播「黨的好聲音、唱響新農村」等政令宣導節目。官方稱，這是為了解決資訊進村入戶「最後一公里」問題。學者認為，當局安裝大喇叭的最主要目的，就是「強化洗腦，強化政權對基層的控制」。

自由亞洲電台報導，在文化大革命時期，高音喇叭被視為重要宣傳工具，在中國隨處可見。紅色歌曲以至歌頌領導人的口號透過這些喇叭，傳遍大街小巷，老一輩的人對這些情景記憶猶新。時隔數十年，這樣的廣播系統正捲土重來。

官媒央廣網報導，上月以河北省石家莊市為試點的「新農村大喇叭工程」正在迅速普及，已與全中國200多個市、縣簽約推廣。2019年至2020年，該工程將完成14個省份、30萬個行政村的覆蓋工作。

負責推廣這項工程的中國農村電子商務雙創工作委員會主任李雪峰稱，中國農村地域廣闊，雖然網路通訊技術使農村地區獲取資訊的管道豐富許多，但仍存在一定的覆蓋盲區，尤其是深山區，經濟發展水平相對較低，基礎設施建設和公共服務較差，資訊傳遞相對滯後。

報導指出，這項工程採用「網路＋大喇叭」雲廣播技術，每天早、中、晚廣播三次，設置有「黨的好聲音、唱響新農村」、「農業科技之聲」、氣象訊息等貼近農時季節、緊扣農民需求、具有很強針對性和實用性的節目。

光明日報此前報導，石家莊塔元莊村每天早上7時20分、中午12時、晚上6時20分定時播報，做到「定時響」。

報導形容：「農村大喇叭成為連接黨與農村之間的資訊紐帶，架起了黨與農民的感情橋樑，受到廣大老百姓的熱烈歡迎。」

但是搜尋社群媒體微博就可發現，農村大喇叭還被地方警察拿來做為掃黑除惡、公共安全的宣導工具，動輒就進行全村廣播，甚至成為駐村幹部催收費用、說教罵人的利器。

中央社報導，許多網民抱怨大喇叭每天照三餐廣播，動輒半小時以上，連過年期間也不休息；音量之大，耳朵都被震疼了，戴耳塞都沒用。

獨立歷史學者章立凡表示，雖然時代不同了，但他相信，當局安裝大喇叭還是出於同一目的：「強化洗腦，強化政權對基層的控制」。「反正喇叭一喊全村都知道。不管你想不想聽，可是都得聽」。他說，通訊技術日新月異，大喇叭使用不當，效果只會適得其反。「大家已經不習慣這種很原始的宣傳方式。農村的通訊工具也比較發達。所以我覺得它更多的是噪音，會打擾大家的日常生活」。