親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

郭台銘的鴻海集團百萬員工 關鍵數據揭密

複製文革洗腦？ 大喇叭重回中國農村

2019-02-28 19:38世界日報 中國新聞組／北京28日電

中國正推動在30萬個農村廣設高音喇叭，每天分早、午、晚三個時段，廣播「黨的好聲音、唱響新農村」等政令宣導節目。官方稱，這是為了解決資訊進村入戶「最後一公里」問題。學者認為，當局安裝大喇叭的最主要目的，就是「強化洗腦，強化政權對基層的控制」。

自由亞洲電台報導，在文化大革命時期，高音喇叭被視為重要宣傳工具，在中國隨處可見。紅色歌曲以至歌頌領導人的口號透過這些喇叭，傳遍大街小巷，老一輩的人對這些情景記憶猶新。時隔數十年，這樣的廣播系統正捲土重來。

官媒央廣網報導，上月以河北省石家莊市為試點的「新農村大喇叭工程」正在迅速普及，已與全中國200多個市、縣簽約推廣。2019年至2020年，該工程將完成14個省份、30萬個行政村的覆蓋工作。

負責推廣這項工程的中國農村電子商務雙創工作委員會主任李雪峰稱，中國農村地域廣闊，雖然網路通訊技術使農村地區獲取資訊的管道豐富許多，但仍存在一定的覆蓋盲區，尤其是深山區，經濟發展水平相對較低，基礎設施建設和公共服務較差，資訊傳遞相對滯後。

報導指出，這項工程採用「網路＋大喇叭」雲廣播技術，每天早、中、晚廣播三次，設置有「黨的好聲音、唱響新農村」、「農業科技之聲」、氣象訊息等貼近農時季節、緊扣農民需求、具有很強針對性和實用性的節目。

光明日報此前報導，石家莊塔元莊村每天早上7時20分、中午12時、晚上6時20分定時播報，做到「定時響」。

報導形容：「農村大喇叭成為連接黨與農村之間的資訊紐帶，架起了黨與農民的感情橋樑，受到廣大老百姓的熱烈歡迎。」

但是搜尋社群媒體微博就可發現，農村大喇叭還被地方警察拿來做為掃黑除惡、公共安全的宣導工具，動輒就進行全村廣播，甚至成為駐村幹部催收費用、說教罵人的利器。

中央社報導，許多網民抱怨大喇叭每天照三餐廣播，動輒半小時以上，連過年期間也不休息；音量之大，耳朵都被震疼了，戴耳塞都沒用。

獨立歷史學者章立凡表示，雖然時代不同了，但他相信，當局安裝大喇叭還是出於同一目的：「強化洗腦，強化政權對基層的控制」。「反正喇叭一喊全村都知道。不管你想不想聽，可是都得聽」。他說，通訊技術日新月異，大喇叭使用不當，效果只會適得其反。「大家已經不習慣這種很原始的宣傳方式。農村的通訊工具也比較發達。所以我覺得它更多的是噪音，會打擾大家的日常生活」。

農民警察北京
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

李銳逝世半月後官媒發通告 指中央領導曾「慰問哀悼」

2019-02-28 18:40

廚師力挺華為 用華為手機吃水餃半價

2019-02-28 15:42

陪伴港人成長22年 漫畫雜誌《CO-CO!》宣布休刊

2019-02-28 15:52

各地辦高考百日誓師大會 衡水二中生舉百面勝字旗

2019-02-28 20:00

網購128元連衣裙算低價人群？ 網友為何吵翻天

2019-02-28 19:59

陸交通部：北京新機場今年9月底前投入營運

2019-02-28 19:35

兩會新聞中心啟用 首秀5G網路全覆蓋

2019-02-28 19:30

3日第2家…財困夫妻燒炭死亡已兩周

2019-02-28 18:54

陳振聰獄中投信：龔如心案害他被判入獄 已向廈門法院提控

2019-02-28 18:52

憂！AI換臉朱茵變楊冪 微博1.2億次瀏覽

2019-02-28 18:39

趙薇老公連發2微博 追債身家85億富豪好友

2019-02-28 17:59

4月中共將舉行海軍成立70周年多國海軍活動

2019-02-28 15:52

中國大陸網路用戶8.29億 八成在刷短視頻

2019-02-28 15:30

作品行情數百萬 中國畫家葉永青被指抄襲

2019-02-28 14:44

中國官網凸槌錯字 領導小組變領導小姐

2019-02-28 13:15

中國越來越老了 60歲以上人口首次超過15歲以下

2019-02-28 13:11

港媒：上海前副市長周波 將任遼寧省長

2019-02-28 12:49

中國電視劇虛構摸金符 穿山甲再變獵物

2019-02-28 12:47

印巴空戰 川航被迫返航轉了30圈才降落

2019-02-28 12:33

中國隊數學競賽成績不佳 專家：不該過度培訓

2019-02-28 12:02

大陸與英國科學家研究發現 黑木耳含「抗癌基因」

2019-02-28 11:49

抖音非法蒐集兒童個人資料 遭美重罰金額破記錄

2019-02-28 11:29

趙薇老公連發2微博 向百億身家老友「追債」

2019-02-28 11:15

影／港珠澳合唱華為「天下最美手機」網友：一身雞皮疙瘩

2019-02-28 09:56

大陸這所大學被上網拍賣 起拍價19億元

2019-02-28 09:16

滬家政市場 複合型阿姨吃香

2019-02-28 02:03

福建正誼書院 台設計師來活化

2019-02-28 02:03

吉林長春 農民雪地競技

2019-02-28 00:01

香港國際機場罕見意外 牽引桿鬆脫747貨機撼牽引車

2019-02-27 20:36

大陸星巴克推「貓爪杯」 民眾瘋搶還大打出手

2019-02-27 20:06

香港米其林新斗記銅鑼灣分店 疑欠薪突停業

2019-02-27 18:18

深夜餵奶起爭執 20歲夫掐死18歲妻

2019-02-27 17:36

大陸又見削山建別墅 獨享2000畝大湖

2019-02-27 17:35

高雄婚慶業者登陸 愛情產業鏈合作協議簽了！

2019-02-27 10:48

廣州海關新模式 促進大灣區建設

2019-02-27 02:14

海航新開深圳-都柏林航線

2019-02-27 02:14

南航新開廣州-維也納航線

2019-02-27 02:14

香港中大 擬在深圳建醫學院

2019-02-27 02:14

佛山南海區 爭取到港高鐵

2019-02-27 02:14
看更多

熱門文章

失戀太痛苦 男子火車站打滾喊「要老婆不要錢」

2019-02-28 10:43

男子抽到53萬汽車興奮睡不著 隔天領獎竟變豆腐乳

2019-02-28 13:08

影／港珠澳合唱華為「天下最美手機」網友：一身雞皮疙瘩

2019-02-28 09:56

中共外銷巴國梟龍機打下印度戰機 軍工股大漲

2019-02-28 16:56

年後找工作 大陸平均薪資竟已比台灣基本工資高

2019-02-28 12:20

卜睿哲籲美 別支持台獨

2019-02-28 00:01

示善意？川普孫女、孫子為習近平錄製中文拜年視頻

2019-02-28 10:54

「華為進入戰時狀態」 任正非要調整戰略方針

2019-02-27 22:46

抖音蒐集兒童數據 遭美國重罰

2019-02-28 08:19

北京再提一國兩制 陸委會：台海亂源

2019-02-27 21:30

趙薇老公連發2微博 向百億身家老友「追債」

2019-02-28 11:15

經濟解析／深圳市GDP首次超越香港 是這個原因

2019-02-27 22:04

印巴空戰 川航被迫返航轉了30圈才降落

2019-02-28 12:33

MSCI將在3月1日上午公布是否穬大納入A股決定

2019-02-27 23:01

中國債務未爆彈 地方政府與企業周轉不靈

2019-02-28 08:28

陸駐加大使稱 美國已讓世界都知道 5G技術華為最棒

2019-02-28 14:13

巴基斯坦外長27日緊急致電王毅 盼北京發揮建設性作用

2019-02-28 10:17

美2軍艦穿越台海 共軍：全程掌握、籲美慎重處理涉台

2019-02-28 18:21

大陸這所大學被上網拍賣 起拍價19億元

2019-02-28 09:16

國台辦、陸委會 又為九二共識互嗆

2019-02-27 23:54

香港國際機場罕見意外 牽引桿鬆脫747貨機撼牽引車

2019-02-27 20:36

中共風險管控會議 紐時：凸顯習近平執政焦慮

2019-02-28 00:01

大陸與英國科學家研究發現 黑木耳含「抗癌基因」

2019-02-28 11:49

大陸竟有人花數萬元為貓割雙眼皮 網友齊砲轟

2019-02-28 15:30

男聽信妻被「蛇仙附體」 求助神棍驅邪竟鞭死她

2019-02-28 14:57

天降橫禍！幫鄰居賣豬去 陸男卻被豬砸傷骨折

2019-02-28 13:51

廚師力挺華為 用華為手機吃水餃半價

2019-02-28 15:42

陸女眾目睽睽下表演花式假車禍 被笑演技太差了

2019-02-28 17:02

李銳逝世半月後官媒發通告 指中央領導曾「慰問哀悼」

2019-02-28 18:40

陸否認一中各表 學者：不再允許戰略模糊

2019-02-27 21:51

2019兩會前瞻／北京兩會 潛伏挑戰

2019-02-28 00:01

中國隊數學競賽成績不佳 專家：不該過度培訓

2019-02-28 12:02

QS大學學科排名 港大牙醫失冠排第4

2019-02-28 14:01

大陸網民人均每周上網達27.6小時 都在幹什麼？

2019-02-28 13:44

美國正式啟動 暫緩上調中國關稅程序

2019-02-28 16:18

深圳GDP超港 躍大灣區第一城

2019-02-28 02:04

中國2月製造業PMI回落至49.2 低於預期

2019-02-28 09:33

樂視網發佈2018年業績快報 淨損人民幣20.26億元

2019-02-27 21:47

陸國防部：中日一致同意 加快建立海空聯絡機制直通電話

2019-02-28 15:55

抖音非法蒐集兒童個人資料 遭美重罰金額破記錄

2019-02-28 11:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top