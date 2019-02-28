陳振聰獄中投信：龔如心案害他被判入獄 已向廈門法院提控

2019-02-28 18:52 世界日報 香港新聞組／香港28日電



昨日有多家媒體收到署名「陳振聰」的信函，信中聲稱，龔如心千億遺產訴訟涉及司法醜聞，導致他被判入獄，並指已向廈門法院入稟，控告相關人士損害其名譽。

香港01報導，該信函附有由廈門市思明區人民法院發出的「受理案件通知書」，惟未附上起訴狀。法庭書記員確認案件於去年6月21日獲受理，又指原告方律師去年11月底已交齊證據文件，目前法院正向各被告方遞送應訴通知。

根據「受理案件通知書」，案件的原告為陳振聰，八名被告分別為華懋集團及華懋慈善基金等七間香港及內地公司，以及黃乾亨黃英豪律師事務所。

據報導，陳振聰這次寄給予傳媒的信函，經電腦打印，而且不只一間傳媒機構收到。關注在囚人士權益的社福界立法會議員邵家臻指，監獄不會提供打印或複印設備，估計信函是經過第三者處理，再轉寄予傳媒。

邵家臻估計，陳振聰可能將信函寄予第三者，或在獲懲教署批准下將資料交予律師代表。報導說，有懲教人員指出，陳振聰可能與律師見面時，由律師筆錄資料再代為處理信函。

報導說，執業大律師陸偉雄解釋，陳振聰在內地法院興訟，如獲勝訴可根據結果在香港法院作後續處理，包括申請執行判決的命令，但必須符合特定條件及按香港法例訂明的程序進行。不過，陸偉雄強調由於龔如心爭產案，已在香港終審法院審結並作終極裁決，即使這次在內地法院獲判勝訴，亦不可能推翻終院裁決。

明報指出，陳振聰因偽造華懋集團已故主席龔如心2006年的遺囑，於2013年被判入獄12年。他在2015年因不服定罪及認為刑期過重上訴，被上訴庭駁回，目前正在赤柱監獄服刑。

堅稱獲贈20億 偽造遺囑判囚

華懋前主席龔如心2007年逝世，遺下巨額遺產，商人陳振聰及龔如心家屬控制的華懋慈善基金對簿公堂。爭產案披露大量陳振聰獲得巨款的情節，包括龔如心於2005至2006年，曾先後三次將6.88億，即合共20.64億（約2.63億美元）存入陳振聰的公司戶口。

香港01報導，龔家力指這三筆款項為風水費用，但陳振聰堅稱款項由龔如心饋贈。陳振聰取得巨款後投資樓市，更豪花10億購入A350空中巴士作為私人飛機。

高等法院上訴庭2011年判陳振聰敗訴，法官斥陳以偽造遺囑謀奪龐大遺產，大話連篇。據報導，陳其後於2013年被裁定偽造遺囑，以及行使虛假文書兩項罪名成立，判囚12年。