憂！AI換臉朱茵變楊冪 微博1.2億次瀏覽

2019-02-28 18:39 世界日報 中國新聞組╱上海28日電



來源：YouTube

一段透過AI技術把朱茵扮演角色的臉替換成楊冪的視頻近日在網上熱傳，有網友驚呼「毫無違和感」，但也引發侵犯肖像權等法律及倫理問題。該視頻製作者肖先生解釋：「主要用於技術交流，並無營利行為。」

澎湃新聞報導，雖然遭到全網封禁，但人工智能深度換臉技術—deepfakes並沒有淡出人們的視野。近日，這項技術還伸向了電視劇，這次「中招」的是女明星楊冪。

從網傳視頻截取的動圖可以發現，除了臉部五官是楊冪的，髮型和服飾都是原演員朱茵的扮相。

這條視頻最初由「嗶哩嗶哩」網站上一位用戶名為「換臉哥」的博主上傳，不過目前這條視頻在嗶哩嗶哩網站已經失效。

這條視頻釋出後，在網上引發激烈爭論，「將朱茵的黃蓉換成楊冪的臉」這個話題在微博上的瀏覽量甚至達到1.2億次。

有人認為這是對原演員的不尊重，甚至會導致部分流量明星可以不用擔心演技問題，瘋狂軋戲。只要先用替身完成拍攝，最後再用AI技術進行換臉，省時又省力。

還有不少人認為這嚴重侵犯了隱私和肖像權，擔心這項技術還可能被用來製作虛假黃色視頻。有網友說：「太可怕了，有點道德吧，誰能保證受害的不會是你們呢」

對此，新浪娛樂報導，該視頻製作者肖先生稱：「製作視頻主要用於技術交流，並無營利行為。」