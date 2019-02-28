趙薇老公連發2微博 追債身家85億富豪好友

2019-02-28 17:59 世界日報 中國新聞組／北京28日電



來源：YouTube

因收購萬家文化遭證監會禁入市場五年處罰後，演員趙薇的丈夫黃有龍沉寂了很長時間。黃有龍日前深夜連發兩條「追債」微博，引發關注。據了解，對方的身家有85億人民幣（約12.7億美元）。追債追到微博上，富豪間的友誼說翻就翻。

北京青年報報導，23日晚10時許，黃有龍在微博上先是讓「廣州客家商會」的溫純青聯繫他，半小時後又發一條微博，稱「欠的應該還了」。目前，兩條微博已經被刪除。

公開資料顯示，廣東省客家商會成立於2011年，溫純青為會長。商會先後成立了廣東客商匯投資有限公司、深圳市客商匯小額貸款股份有限公司、深圳市客商匯資本管理有限公司等，用來助力會員企業的投融資。而在這三家公司中，大百匯實業集團有限公司投資了其中兩家公司，另一家則由溫純青親自持股。

據報導，除了廣東客家商會會長的身分，溫純青還是大百匯實業集團有限公司創始人、雲南黃金礦業集團股份有限公司副董事長。涉足的領域包括五葉神香菸、地產、白酒、金礦等。

2018新財富500富人榜榜單上，溫純青以85億人民幣身家位列第355名。截至目前，溫純青名下公司多達20家，涵蓋多個領域。

報導稱，從目前的公開資料來看，此前，黃有龍和溫純青的私交應該頗好。2008年，溫純青接盤黃有龍二姊的金葉子溫泉度假酒店。不過兩人在公開場合來往最密集的時間應該是2012年。這一年，黃有龍和溫純青還曾多次在微博上互動。溫純青當時經常在微博發一些客家商會的消息，2012年9月，他第一個曝光了趙薇在法國接受魯拉德騎士團封號的照片，還被黃有龍點讚。2015年，黃有龍到訪過廣東省客家商會，溫純青則以會長的身分接待了他，還通發過一波商業互捧的稿件。 趙薇老公黃有龍（圖）在微博向廣東省客家商會會長溫純青追債。 中新社資料照片 分享 facebook