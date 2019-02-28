各地辦高考百日誓師大會 衡水二中生舉百面勝字旗

2019-02-28 20:00 世界日報 中國新聞組／上海28日電



高考倒計時不到100天，各地紛紛舉辦高考百日誓師大會，其中河北衡水二中學生舉百面「勝」字大旗，2000餘名高三學生喊出「決戰百天，我必成功……」「改變命運，決戰高考，沖鴨，沖鴨，沖鴨！」等衝刺口號；其他高中為了鼓勵學生，讓高三生放飛「夢想氣球」，還有學校的校長授予「龍虎旗」、學生擊鼓明志、祭拜孔子等。

澎湃新聞報導，河北衡水二中2000餘名高三學生26日手拉紅色橫幅，列隊走過操場，橫幅上寫著 「確認過眼神 我們都是高考追夢人」、「迎難而上 言出必行 一九高考 我必成功」等；衡水二中崔老師透露，「百日誓師對學生觸動較大，過了百日誓師，同學狀態會有很大調整，更努力積極地學習。」

另據南國今報報導，柳州市第二中學則讓高三學子們在學校內放飛寫有自己夢想目標的「夢想氣球」；河南沁陽一中舉行的高考百日誓師大會，由學校校長為每個學區授予「龍虎旗」，高三學子們擂響了百日衝刺的戰鼓，擊鼓明志。

山西省汾陽中學高三學生則在汾州府文廟裡舉行高考百日誓師大會，學生們要進欞星門、過狀元橋、經大成門到大成殿前舉行百日誓師大會，全體師生在學校老師的帶領下向先聖孔子行鞠躬禮。

據四川新聞網報導，四川德陽中學為了增強學生迎戰高考的信心，每個班在老師的帶領下，大聲地喊出自己班級決戰高考的口號： 「行者常至 為者常成」、「拚搏進取共創輝煌」、「熱血青春 壯志凌雲」一遍又一遍齊聲呼喊，震耳欲聾，響徹校園。

南豐縣一中高考百日誓師大會上，有學生在大會上發言「要麼出眾，要麼出局，乾坤未定，你我皆是黑馬」，表達對高考自信。