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郭台銘的鴻海集團百萬員工 關鍵數據揭密

網購128元連衣裙算低價人群？ 網友為何吵翻天

2019-02-28 19:59世界日報 中國新聞組╱北京28日電

網友發微博透露，買低於128元連衣裙會被淘寶標註為低價人群。 取材自北京日報微信
網友發微博透露，買低於128元連衣裙會被淘寶標註為低價人群。 取材自北京日報微信
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找女朋友不能找買連衣裙單價低於人民幣128元的？近日有條電商行業的擇偶標準火了，其中這條電商潛規則讓網友吵翻了天，發布這條微博的網友稱：「128元是淘寶區分低價人群的標籤」。

新京報報導，26日晚，很多人都打開淘寶，搜索一下連衣裙。甚至有幾個男性朋友也很好奇搜了一下——他們從來沒在網上買過連衣裙，甚至很少在上面購物。

這種莫名其妙的行為，源頭是網友「風中的廠長」發的一條微博：淘寶連衣裙客單價低於128，會被淘寶方面標註為「低價人群」。這位網友進一步論證，淘寶連衣裙客單價低於128元，或者滴滴好評率低於4.8的女性，電商行業的人都不會和她們戀愛，因為這樣的人往往較「難搞」、 「難伺候」。

淘寶官方很快出來回應稱，所謂128元客單價以下被系統默認為「低價人群」的事並不存在。用戶的偏好不是靜態的，算法難就難在要做出個性化推薦，對每個人的推薦，都是基於對其消費習慣的動態捕捉上。

齊魯晚報報導，此事瞬間引發網友熱議：「大數據終於有點用了，以後找女朋友優先看這個！」、「好可怕啊，看了評論準備也去淘寶搜搜，沒想到打開淘寶，連衣裙三個字已經幫我輸好了，大數據好可怕。」、「鄙視鏈到處都有啊，你鄙視人家128收入低時間不值錢，我還鄙視這些廠家賣假貨呢？」還有的人吐槽，這肯定是淘寶營銷圈套：「明明只是好奇搜一搜就莫名逛起了淘寶，已經逛了一小時，下單了兩件了。」

也有做電商行業的女生表示，「我們也不找淘寶好評率低於98的男性，搜索核心關鍵詞T，客單價低於90的男性。另外附加一條，買東西和客服溝通超過3頁的男性。」

此外，有的人覺得，僅靠大數據來判斷一個人，太簡單粗暴了：也有人覺得，在互聯網時代，帳號就是我們的第二張臉。

新京報評論文章指出，大數據算法不可能僅僅從你的某一個行為就定義你好不好打交道，適不適合做女朋友。把穿128塊錢連衣裙等同於「低價人群」，是對大數據算法的降維打擊，不準確，也不客觀。

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淘寶電商
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