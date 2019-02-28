印巴空戰 川航被迫返航轉了30圈才降落

2019-02-28 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



巴基斯坦軍方周三在其領空，擊落兩架印度戰機並俘虜1名機師後，巴基斯域領空關閉，駛經的國際航班需折返起飛地或改道。昨晚8時，四川航空由成都飛往杜拜的3U603航班，因巴基斯坦領空關閉，起飛6個小時後返航，其間在空中「至少轉了30圈」。

據新浪微博和澎湃新聞，微博用戶航空物語昨晚8時38分貼文稱，川航3U603航班飛機因沒有安裝放油設備，被迫在空中盤旋，消耗油量，以減輕飛機重量並降落。

據了解，該航班於昨日下午2時53分從成都雙流機場起飛，當晚8時56分返航，在雙流機場降落。航班飛行軌跡顯示，該航班在起飛不久後，返回機場附近空域，盤旋多圈。

今日凌晨零時，四川航空工作人員向澎湃新聞證實，川航返航的確是因為巴基斯坦領空關閉，但對於「飛機沒有安裝放油設備」一說，以及盤旋原因，卻不願回應。而該航班已於凌晨1時12分再次起飛。

川航客機在半空狂轉30圈引起大陸網友注意，不少人嘲道：「愛滴（的）魔力轉圈圈」、「太浪費了，咋（怎麼）不飛到其他城市溜一圈回來」、「成都空中一日遊」、「給轉暈圈了」、「鬼知道我看了多少遍，笑死了」、。有網友則解釋：「油太多了飛機超重，着陸會（令）飛機結構受損，或者爆胎，或者煞不住衝出跑道等等」。