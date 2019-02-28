年後找工作 大陸平均薪資竟已比台灣基本工資高

2019-02-28 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據中新社旗下新媒體《中新經緯》報導，大陸人力資源業者「58同城招聘研究院」近日發布的《2019招聘趨勢報告》顯示，春節過後全大陸平均薪資水準達到人民幣6,014元（約新台幣2.7萬元）。其中，上海基層職務薪資更高達人民幣8,389元（約新台幣3.8萬元）。

今年元旦起，台灣的基本工資月薪調升至新台幣2萬3,100元。若按這份報告，大陸年後平均薪資水準，竟比台灣基本工資還高出約17%。不過，對這項數據有不少大陸網友留言稱，「對不起！我又拖後腿了！真是不好意思呀！」

根據這份報告，節後大陸全國薪資水準達到人民幣6,014元。上海是基層崗位薪資最高的城市，達到8,389元，其次依序是杭州、南京、廣州等城市。

最特別的是，拉薩、烏魯木齊等西部城市在這份報告中脫穎而出，分別位居省會薪資榜的第五名何第八名，甚至超過武漢、鄭州、瀋陽等新一線省會城市。報導稱，這說明，「西部大開發」帶動中國西部經濟發展，市民生活水準提高，基層就業者也從中得到了實惠。

報告指出，春節後全大陸招聘規模最大的職位是普工/技工，其次是銷售、餐飲服務員、家政保潔/安保、營業員等崗位。

58同城招聘研究院院長李妍表示，作為企業發展的「增長極」，銷售工作位居招聘規模第二，意味著節後企業積極謀求發展、向外擴張潛力。此外，在全國招聘規模TOP 10榜上有名的，大都是基礎性服務行業職位，覆蓋衣食住行等居民生活的方方面面。

隨著春節後流動人口返城務工，節後招聘市場也出現一波熱潮。報告的數據顯示，節後深圳招聘指數位居全大陸榜首。同時，深圳也是春節後一周求職規模最大的城市，北京、成都、廣州、上海緊隨其後。可見，一線城市和新一線城市仍是大陸求職者關注的熱門地區。