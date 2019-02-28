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大陸與英國科學家研究發現 黑木耳含「抗癌基因」

2019-02-28 11:49聯合報 記者林則宏╱即時報導

據新華社28日報導，中國科學院蘇州醫工所與英國牛津大學合作，對中國東北地區的三個主要黑木耳品種進行基因測序發現，這些黑木耳品種都含有能代謝出抗腫瘤、抗衰老產物的基因，進一步研究或將明確黑木耳的藥用、保健價值。相關研究成果已發表在自然（Nature）出版集團旗下刊物《科學報告》（Scientific Reports）上。

報導稱，此次研究涉及的三種黑木耳，來自吉林省蛟河市黃松甸鎮國家級萬畝黑木耳標準化種植示範區。根據表面褶皺由多到少，分別稱為全筋、半筋和無筋黑木耳。

研究對這三個黑木耳品種進行了轉錄組測序分析，共獲得1萬3,937個獨立非重複基因（Universal Gene）。其中，有一部分基因代謝出的小分子產物已經被驗證具有抗腫瘤、抗衰老的效果。

此外，研究者還發現了1,124個基因庫中未曾記錄的新獨立非重複基因。這些基因也可能與黑木耳抗氧化、抗衰老等獨特功能的產生有關。

雖然研究涉及的三種黑木耳都擁有能產生抗腫瘤、抗衰老代謝產物的基因，但不同種類的黑木耳仍有顯著差異。黑木耳的不同品係在疾病抗性和藥物成分生成等方面，也存在明顯不同。

參與此項研究的蘇州醫工所研究員高山說，「要挖掘黑木耳的藥用價值，後續還有很多工作要做。比如，可以對不同品種黑木耳的有效藥物成分生成、積累和代謝進行定量對比，以便進行良種選育。還可以對代謝出的有效成分進行鑒定、分離和純化，以精確指導深加工。」

大陸與英國牛津大學合作進行的研究發現，黑木耳含有能代謝出抗腫瘤、抗衰老產物的基因...
大陸與英國牛津大學合作進行的研究發現，黑木耳含有能代謝出抗腫瘤、抗衰老產物的基因。（中新社）
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