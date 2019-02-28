趙薇老公連發2微博 向百億身家老友「追債」

2019-02-28 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸女演員趙薇與丈夫黃有龍旗下的祥源文化（原名：萬家文化）因涉「虛假陳述」，遭投資者提告，逾500宗官司準備開審，累計訴訟金額高達6,054萬元人民幣。消息昨天曝光後不久，黃有龍就在深夜連發兩則「追債」微博，向身家近百億人民幣的老友討債，引發關注。

黃有龍於23日晚間10時許，發微博要求「廣州客家商會」的溫純青聯絡他，半小時後又發微博稱「欠的應該還了」。目前，兩則微博雖已被刪除，但公眾熱議的溫度卻未減。

北京頭條今日刊文，被黃有龍「追債」的溫純青背景，正是於2011年成立的廣東省客家商會的會長、大百匯實業集團有限公司創辦人、雲南黃金礦業集團股份有限公司副董事長。截至目前，溫純青名下公司多達20間，涵蓋多個領域，包括五葉神香煙、地產、白酒、金礦等。

此外，廣東省客家商會先後成立了廣東客商匯投資有限公司、深圳市客商匯小額貸款股份有限公司及深圳市客商匯資本管理有限公司，助會員企業投資、融資。這3間公司中，有2間是大百匯實業集團有限公司有份投資，餘下1間由溫純青親自持股。

2018新財富500富人榜中，溫純青以85億（約99.7億港元）身家位列第355名。

報導指出，黃有龍和溫純青的私交原本應該頗好。2008年，溫純青接盤黃有龍二家姐的金葉子溫泉度酒店。不過，兩人在公開場合來往最密集的時候，應是2012年。