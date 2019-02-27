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陜西新增非洲豬瘟疫情

2019-02-27 23:28中央社 台北27日電

中國農業農村部新聞辦公室今天公布，陜西省榆林市靖邊縣一處養殖場發生非洲豬瘟疫情

新華社報導，中國農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經陜西省動物疫病預防控制中心確診，靖邊縣一處養殖場發生非洲豬瘟疫情。截至目前，養殖場存欄生豬1萬1334頭，發病150頭，死亡62頭。

春節假期後，中國大陸非洲豬瘟疫情升高，19至24日接連爆發5例疫情，養豬大省河北也告淪陷。中國31個省市區只剩下新疆、西藏和海南尚未傳出疫情。

非洲豬瘟疫情新疆
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