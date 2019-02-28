福建正誼書院 台設計師來活化

2019-02-28 02:03 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



27日，四名台灣設計師簽約福建圖書館正誼書院，計劃以台灣文旅概念復興傳統書院文化。居中牽線的台商、閩台家園台灣青年創新創業基地負責人李宛芯表示，該項目以書院為主題，拓展至兩岸文旅項目，擘畫正誼書院為首個示範點，往後台灣設計師創作空間亦可擴及福建全省書院。

中新社報導，創建於清同治六年（1867年）的正誼書院是享譽八閩的清代福州四大書院之一。正誼書院負責人楊瑞英表示，正誼書院每年舉辦200多場活動，成為當地居民體驗中華文化的公共場所，期待借由台灣設計師的視角和經驗吸引更多年輕人。

當天，段湘麟、蔡國華、蘇文祥和游景龍四位台灣設計師簽約福州正誼書院，他們分別擅長文旅開發、空間設計、視覺傳達和文創設計，曾有多個成功案例。段湘麟表示，書院是中華傳統文化的載體，通過台灣文旅經驗注入，不但可期帶來可觀人流、物流，最重要是通過兩岸合作，將書院文化有續地傳承下去。

隨著國學熱升溫，近年來兩岸書院交流趨密。福建省文化和旅遊廳此前透露，兩岸相關方面正在探討成立海峽兩岸書院聯盟，吸引更多台灣青年學者來閩活化書院文化資源。

2018年，福建六書院分別與台灣書院結為對子，每年一到兩次互訪。其中福州正誼書院即與台灣咸臨書院結為對子。

楊瑞英說：「兩岸書院每年常態化的學術交流，文化這根線就接起來了。」楊瑞英對台灣設計師們也抱有「小心願」。過去為避清廷關閉書院，福建不少書院將藏書遷往台灣，她期待通過台灣設計師的幫助，尋找到正誼書院和福建鰲峰書院散軼在台的藏書和資料。