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滬家政市場 複合型阿姨吃香

2019-02-28 02:03聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

上海中高端家政市場的需求不斷增加，常常面臨「有需求，無合適人員」的尷尬境地，這種情況在元宵節前後尤為明顯。上海人多稱家政服務員為「阿姨」。如今，上海市民大多希望阿姨精通「十八般武藝」，提供更多服務。

中新社報導，能做家務並照看孩子或老人的複合型「阿姨」，在上海愈來愈受青睞，通常能拿到月薪8000元至10000元人民幣的高薪，甚至更高。上海長壽路上的一家家政中心裡，一名李姓工作人員表示，客戶希望找的阿姨要年輕點，性格好，掌握一些專業技能，休息時間能按雇主時間安排，最好是上海周邊地區的。

談家渡路上的一家家政公司，也有雇主提出類似要求：做過高端家庭、學歷最好大專或以上，可以輔導孩子功課，能跟雇主全家溝通良好。雇主的要求愈來愈高，但目前滬上家政市場上求職者年齡偏大，技能單一，很難滿足市場需求，不少阿姨就將目光投向提升技能上。

出生在安徽的胡後桂剛來上海的時候，靠給別的家庭打掃衛生、帶孩子為生，幾年過去後，覺得生活沒有太大改變。2017年，經人介紹，她到上海開放大學學習家政服務與管理專業。在不同的課堂上，胡後桂接觸到心理學、護理、管理等方面的知識。她萌發了通過開家政公司，服務更多的家庭的想法。2018年初，胡後桂自己的家政公司正式成立。

上海開放大學公共管理學院家政服務與管理專業負責人徐宏卓分析，對於家庭而言，家政服務意味著生活有個人要求；而阿姨心目中的家政服務是職業，應遵循普遍標準，即市場能接受的服務標準。能主動地將「普遍標準」提升到「個人要求」的阿姨往往被認為是好阿姨，但數量非常有限。

徐宏卓說，家政服務行業無論在社會聲譽還是收入水平上，在各職業中處於較低層次，很難吸引到優秀人才加入。在他看來，上海擁有較完善的家政服務員職業培訓體系和考核標準，應著重提高培訓質量，讓家政服務員和市民受益。

上海元宵節人民幣
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