香港米其林新斗記銅鑼灣分店 疑欠薪突停業

2019-02-27 18:18 香港01 記者黃廸雯、陳浩然、王譯揚／報導



曾獲米其林星級、以粵菜馳名的新斗記銅鑼灣分店今日（26日）突然停業，受影響員工估計超過30人。據了解，公司由去年6月起沒有為員工供強積金，由於未有交代何時發放薪金、代通知金及遣散費等事宜，員工擔心難以追討，今日已前往勞工處求助。

今日停業的新斗記銅鑼灣分店，位於銅鑼灣霎東街33號智選假日酒店2樓，門口貼上通告指內部裝修直至另行通知，並指顧客可光顧其他分店。記者現場視察，店鋪門口堆滿枱布、鐵鑊，魚缸內無魚，店鋪後面則堆滿碗碟等雜物，未見有人清理。

記者亦到過北角及荃灣分店視察，網上寫明北角分店於是晚上11時關門，但尚未到11時，分店已關門。至於荃灣分店則如常營業，記者到達時店鋪正準備關門，員工未有回應是否有分店結業問題，但分店門外仍貼上招聘啓示。

連同突然停業的銅鑼灣分店，新斗記共有六間店舖，分別位於佐敦的總店、尖沙嘴、北角粵華酒店、荃灣及屯門，六間分店，登記董事均為蘇志強。新斗記由仇詩傑創辦，2006年於佐敦起家，以粵菜馳名，佐敦總店連續於2012年及2013年入選米其林。根據公司註冊處文件顯示，新斗記另有經營燒味店，董事同為蘇志強。

文章授權轉載自《香港01》