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大陸又見削山建別墅 獨享2000畝大湖

2019-02-27 17:35世界日報 中國新聞組／上海27日電

繼河北石家莊鹿泉、保定滿城被曝光削山建別墅事件後，最近，保定淶水縣西部太行山區又現削山造地別墅群，華銀天鵝湖國際生態城主打獨享2000畝生態大湖、5000畝原生山林植被，卻將山體挖得滿目瘡痍，目前此現象引發關注。

澎湃新聞報導，別墅群位於太行山脈半山腰，遠望別墅呈梯形從半山腰排到山底，別墅背後山體已被挖開裸露著青石，防止碎石滑落已遮蓋苫布。

該項目曾涉嫌土地、規畫、水利、預售多項違法違規，或被政府處罰或被訴訟。河北華銀房地產公司回應，之前確實存在一些問題，不過現在五證均已齊全。

置業顧問介紹，獨棟別墅約50餘套，目前基本已售罄，僅剩2套房源。獨棟別墅賣的比較早，戶型都差不太多，只是面積大小有別，小獨棟300多平方米，大獨棟都是500至700平方米，一套下來大概800萬到950萬元。

目前金峪谷別墅區東側，有10餘棟新建聯排別墅主體已封頂，塔吊機械還未撤場，別墅緊鄰削山切割面，大量碎石從山體滑坡。西側山體，有大型設備正在施工作業。

報導指出，華銀房地產公司2016年至2018年間涉多起被告案，公開判決書顯示，開發商五證不全，存在欺詐消費者，原告購房戶訴訟請求法院判令開發商退還房款。

另一份2017年淶水縣法院行政裁定書顯示，華銀地產公司違法在宋各莊水庫違法建設天鵝廣場、停車場、接待中心永久性建築物和臨時性建築物，已被責令被告拆除並罰款。而日前華銀地產公司還曾將碎石填埋水庫，後被發現責令清理。

房地產建築水庫
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