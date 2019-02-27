深夜餵奶起爭執 20歲夫掐死18歲妻

2019-02-27 17:36 世界日報 中國新聞組／上海27日電



上海日前發生一起家庭悲劇，去年8月，一對新手父母育有一女，因為丈夫吵醒了剛剛睡下的妻子，兩人發生爭吵，結果丈夫錯手將妻子掐死。

看看新聞報導，這對年輕夫妻丈夫俞男20歲、妻子周女18歲，由於還未到法定結婚年齡，兩人尚未領證。在朋友介紹認識後陷入熱戀，沒多久周某懷孕，雙方家長決定將孩子生下來。

小夫妻因為年輕，時不時發生爭吵，但吵架後的幾個小時，兩人很快就會恢復正常。平時，俞男下班後，也會幫忙帶孩子。

事發當晚，俞男晚上9時半下班，吃過晚飯後，大約12時半回房間睡覺，當時妻子、孩子都睡了。半夜2時半，俞男起床餵奶，因為怕影響小孩睡覺沒有開燈，上床時，不小心踢到床腳，把妻子吵醒了。

周女很生氣地說：「你他媽地又吵醒我睡覺，煩不煩，我很累的！」俞男當時也沒有在意就上床睡覺了，他摟著妻子比較緊、有哄她的意思，周女卻反抗、用膝蓋踹俞男下體。

這下激怒了俞男，心想「我都來哄你了你還跟我生氣」，周女掙脫之後就甩了俞男一個巴掌，俞男也甩了她一下。然後兩人就背對背各自睡覺，過一會周女就開始哭。

而哭聲讓俞男更加不耐煩，他認為妻子是在鬧，「要是把孩子吵醒了，要帶小孩了」，結果周女愈哭愈大聲，還對著周男拳打腳踢，吵起了孩子，周男的母親也進房查看，勸兩人別吵了。

俞男把孩子抱給母親，讓她帶回自己房間，這時妻子對他又捶又踢，讓俞男更加暴躁。他轉身把妻子按在床上，掐住她的脖子，罵道「你他媽的打什麼，我媽都進來了你還打什麼」。說完這句俞男就鬆手了，周女沒有了反抗，也沒有動了。

俞男表示，「我並不是要幹嘛，就是想讓她別打我了。」不料，妻子開始出現身體蜷縮、嘴裡發出呻吟、昏迷不醒的症狀，俞男這才感覺不妙。他把手機給了母親撥打了120急救電話，同時按壓妻子的胸口，給她做人工呼吸，最後周女在醫院宣告死亡。

如今，天人永隔，身陷囹圄的俞男傷心不已，俞男說：「我跟我老婆感情比較好，我想說下輩子我還是跟你在一起。發自內心的這種想法，現在還是這麼想的。我記得她說過一句話：對小孩最重要的是陪伴，我們倆都是離異家庭出來的，不希望我們的孩子將來這樣。在這裡我想的比較多，對公公婆婆想的比較多，對我媽虧欠實在太多了。」