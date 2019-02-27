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中國公布10大科技進展 複製猴列第一

2019-02-27 13:48中央社 台北27日電

中國科技部公布2018年中國10大科技進展，複製獼猴排入第一。官方說，體細胞複製猴讓非人靈長類基因編輯變得更便利，可以協助推動各種生物醫學及腦疾病研究等領域快速發展。

大陸科學家在2017年底成功複製體細胞複製猴「中中」和「華華」。今年一月，中國科學院神經科學研究所團隊稱「在嚴格遵循科研倫理的前提下」，首次通過敲除關鍵基因的方法，誕下5隻晝夜活動紊亂、睡眠障礙，還表現出類似焦慮和精神分裂症狀的複製猴。

經過基因編輯的複製猴可以模擬人類類似症狀，加快藥物研發速度。中國科技網報導，複製猴技術的成功，代表實驗用疾病模型猴大量複製成為現實。

報導稱，這項技術將為操作提供更為便利和精準的技術手段，使得非人靈長類可能成為可以廣泛應用的動物模型，進而推動靈長類生殖發育、生物醫學以及腦認知科學和腦疾病機理等研究的快速發展。

不過，複製動物實驗在世界範圍內仍然存在爭議。有觀點認為這項工作讓世界更接近複製人類，引發對倫理問題的擔憂；也有動物權益保護組織反對使用動物進行醫學或科學試驗，遑論用科技強迫誕下基因缺陷的動物。

2018年度中國科學10大進展還包括創建出首例人造單染色體真核細胞、揭示憂鬱發生及氯胺酮快速抗憂鬱機制、研製出用於腫瘤治療的智慧型DNA奈米機器人、測得迄今最高精度的引力常數G值、首次直接探測到電子宇宙射線能譜在1TeV附近的拐折、揭示水合離子的原子結構和幻數效應、創建出可探測細胞內結構相互作用的奈米和毫秒尺度成像技術、調控植物生長-代謝平衡實現可持續農業發展、將人類生活在黃土高原的歷史推前至距今212萬年。

基因倫理憂鬱
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