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高雄婚慶業者登陸 愛情產業鏈合作協議簽了！

2019-02-27 10:48聯合報 記者李仲維╱即時報導

高雄市婚慶行業協會代表謝萬凰昨在福州與福建省婚慶行業協會代表林德斌簽署《聯合推動高雄愛情產業鏈的戰略合作協議》，雙方將建立長期穩定的戰略合作關係，為共同推動婚慶行銷活動、建立市場資源分享機制、推進產業鏈的發展奠定基礎。

中新社報導，兩岸婚慶產業項目合作簽約儀式26日在福州舉行，福建省婚慶行業協會、台灣中華婚慶文創產業聯合會、台灣婚俗文化發展協會、台灣婚禮產業聯盟發展協會正式達成新型戰略合作關係，成立「幸福城市旅拍聯盟」。

簽約各方將在婚慶旅拍產業進行深度交流合作，在兩岸多城市景點建立旅拍產業基地，形成多城互動，共同推動兩岸旅拍產業的發展。

除此之外，各方還將籌辦兩岸戀愛巴士青年聯誼、兩岸婚宴大賽、2019兩岸婚禮策劃師大賽等活動。

林德斌表示，今後福建和台灣的婚慶行業將進行深度全面合作，致力於推動兩岸婚慶文化、產業融合、創新等多個方向的發展，實現共創雙贏的新局面。

謝萬凰表示，台灣南部有完整的產業鏈，有很多經驗可以配合，例如愛情旅拍、觀光旅拍、遊艇婚禮等，同時也會把微電影的拍攝融入旅拍過程中，高雄的婚慶產業界都熱情回應這次合作，希望與福建省的婚慶行業進行產業合作，在後續活動上進行對接。

圖為高雄市長韓國瑜拿著愛情摩天輪的模型照。記者劉學聖／攝影
圖為高雄市長韓國瑜拿著愛情摩天輪的模型照。記者劉學聖／攝影
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