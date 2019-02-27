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中國：當前非洲豬瘟防控形勢 仍然十分嚴峻

2019-02-27 10:29中央社 台北27日電

中國國務院副總理胡春華昨天表示，當前非洲豬瘟防控形勢仍然十分嚴峻，要進一步強化防控措施、堵塞防控漏洞，有效防控處置疫情，堅決防止擴散蔓延，確保豬肉及其製品市場供應安全穩定。

根據中國政府網發布，胡春華26日在北京主持召開非洲豬瘟防控工作專題會議，研究部署進一步加強非洲豬瘟防控工作，並在會中作上述表示。

春節假期後，大陸非洲豬瘟疫情升高，19至24日接連爆發5例疫情，養豬大省河北也告淪陷；中國31個省市區只剩下新疆、西藏和海南尚未傳出疫情。

此外，年後帶病豬肉流入冷凍食物市場頻發，包括三全、龍鳳等知名食品公司產品「中獎」，已引發社會恐慌。

胡春華指示，他指出，當前非洲豬瘟防控形勢仍然十分嚴峻，要進一步統一思想認識，繼續加強防控，絲毫不能放鬆。要堅定不移落實好各項關鍵防控措施，加快實施分區防控，推進聯防聯控，降低疫情傳播風險。

他並要求強化生豬調運監管，嚴格落實生豬屠宰檢驗檢疫、無害化處理等防疫要求，嚴防帶病豬肉流出屠宰場。要加強加工流通環節監管，嚴格落實企業食品質量安全主體責任，加大原料管控查驗和抽檢力度，強化產品追溯調查，嚴防帶病豬肉及其製品流入市場。

胡春華還要求依法嚴懲私屠濫宰、倒賣「兩證」、販賣病死豬等違法違規行為，持續保持高壓態勢。要採取有效措施穩住生豬基礎產能，保障豬肉市場供應基本穩定。要切實加強協同配合，堅決防止防控工作出現空白和漏洞，規範非洲豬瘟檢測和疫情資訊發佈。

非洲豬瘟疫情北京
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