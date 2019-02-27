三星堆大祭祀 重現遠古儀典

2019-02-27 02:13 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／綜合報導



「三星堆大祭祀」仿古儀典，保佑家家和順平安。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 「三星在蜀，照我厚土。今茲出行，祀我元祖。」來自「遠古」的音樂聲響起，莊嚴肅穆的儀仗隊向兩側散開；身著盛裝的大祭司緩緩步入，接過貼身武士遞上的祭祀杖後，開始為現場遊客納福迎祥…。今年春節期間，多場盛大的祭祀儀式，在位於四川德陽廣漢的三星堆博物館拉開序幕，吸引數十萬遊客觀賞。

祭祀文化是三星堆文化的核心，「三星堆大祭祀」則是三星堆博物館仿古人儀典，在春節期間推出的活動；以表今人之追思，感天地之厚德，今年是該活動連續舉行的第5年。據了解，今年大祭祀儀式的主題更明晰、內容更豐富、儀式更莊重。儀式按照天、地、人三大主題，追思先祖、祭祀天地神祇，祈運納福。

祭祀開始後，上百人的祭祀隊伍從三星堆博物館正大門擊鼓鳴號、齊呼頌歌，面向西北（古蜀先民開創之地）虔誠行進。行進到三星堆青銅館前，祭司們以歌舞為媒，向神靈祈運求福。虔誠莊重的祈福儀式，將千家萬戶的美好祝願一併接納，上承古蜀先民之蔭蔽，下受天府王國之福澤，保佑來年家家和順，戶戶平安。

隨後來到三星堆博物館內的回音祭壇，上百人的祭祀隊伍通過宣告（鼓三嚴）、就位、正儀、初獻禮（迎神舞）、亞獻禮、終獻禮、送神（娛神舞、撤班、捧祝帛詣燎所、望燎）等步驟，完成祭祀祈福。

為滿足遊客祈運納福的需求，今年的大祭祀還推出了祈運福帶；祭拜者將手中的福帶取下，掛在祭祀台納福區，表達「與天齊心，福報將近」的心聲，祈求新的一年福運隨行。此外，園區還設有主舞台、民俗舞台、風情舞台、曲藝舞台四大舞台，不僅有絢爛奪目的儺舞、走鋼絲、變臉、魔術等民俗節目，還有金錢板、相聲、川劇折子戲等表演。