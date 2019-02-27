漳州核電站 六月開工

2019-02-27 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



繼福建寧德核電站、福清核電站後，漳州核電站也將啟動興建。

中新社報導，漳州市生態環境局日前發佈公告顯示，福建漳州核電站1號機組計劃於今年6月30日核島澆注第一罐混凝土，按單台機組建設工期為60個月以及兩台機組間隔10個月計算，1號機組將在2024年6月投入商業運行，2號機組將在2025年4月投入商業運行。 漳州核電站1號機組建設的啟動，是福建加快核電建設的一個縮影。就在3個月前，福清核電站6號機組反應堆壓力容器成功就位，為後續安裝工作的全面展開創造條件。資料顯示，福清核電站規劃建設6台百萬千瓦級壓水堆核電機組，2014年11月以來，福清核電站1-4號機組相繼投入商業運行。目前，福清核電站5號、6號機組處於安裝階段，工程建設有序開展。

去年，福建生產總值約為3.58萬億元人民幣，同比增長8.3%；用電量累計達2313.8億千瓦時，同比增長9.5%。福建經濟社會發展，為持續推進核電創造了條件、提出了需求。

中核國電漳州能源有限公司分析稱，根據對福建電網供電情況的分析，2020年後福建省電網電力缺口不斷增加，2023年福建省電網電力缺口達7300兆瓦；建設大規模核電填補福建省電網電力缺口意義重大。加快建設寧德、福清、漳州、霞浦等沿海核電，也是福建打造清潔能源的重要內容。

福建將在採用國際最高安全標準、確保安全的前提下，穩妥推進核電建設，提高核電裝機及發電量比重。2019年福建省政府工作報告提出，加快推動核電、抽水蓄能、LNG接收站、天然氣管網等重大能源項目，爭取全年新增電力裝機200萬千瓦以上。目前，福建全省發電裝機容量5769.7萬千瓦，清潔能源裝機比重達55.4%。

國家電網福建省電力公司負責人表示，提高核電裝機比重將進一步優化電源佈局和提高清潔能源比重。位於福建南部的漳州核電站，將改變福建省電網北電南送的電力流向格局，對保證福建省電網安全可靠運行、減輕電網潮流輸送壓力、減少電網輸電損耗將起到一定作用。

專家分析稱，泉州、廈門本身負荷發展迅速，根據相關產業規劃，南部有關地區將是福建省經濟增長的重要支點。漳州核電站地處漳州，同福建省其他電源相比，更接近福建發展的負荷中心。不僅可減少電網輸電損耗，從能源平衡及福建地區發展可靠角度，漳州核電站具有明顯優勢。