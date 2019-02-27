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深圳地鐵9號線試行

2019-02-27 02:14聯合報 中新社

深圳地鐵僑城東車輛段26日迎來9號線西延線首列車，9號線西延線將全面進入車輛調試、系統聯調階段，預計年底開通試運營。

中新社
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