佛山南海區 爭取到港高鐵

2019-02-27 02:14 聯合報 大陸新聞中心



廣東佛山市南海區區長顧耀輝表示，佛山南海區正積極向中國鐵路總公司申請，爭取開通香港西九龍站到佛山西站的高鐵班次。

中新社報導，政協佛山市南海區第十三屆委員會第四次會議當日在佛山開幕。在回應政協委員相關問題時，顧耀輝表示，上周《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台，其中明確寫到「支持佛山南海推動粵港澳高端服務合作」，使粵港澳合作高端服務示範區建設迎來重大歷史機遇。

顧耀輝透露，南海將在近期出台系列扶持政策，涵蓋創業啟動補貼、人才住房補貼和高鐵通勤補貼三大方面，吸引港澳青年到南海創新創業。其中創業啟動補貼最高可達450萬元人民幣，人才住房補貼和高鐵通勤補貼每月最高均可達1萬元人民幣。

他稱，目前粵港澳合作高端服務示範區已建成豐樹國際創智園、粵港澳科技展示交流中心、粵港澳青年創業社區等一批載體平台。接下來，將重點打造季華實驗室、文翰湖科創小鎮、廣佛跨城綜合體、香港城、澳門城等一批平台，這些平台需要大量港澳青年才俊加入。其中，香港城、澳門城、廣佛跨城綜合體就是專門為粵港澳合作搭建，設計建設時還將專門突出嶺南元素、港澳元素。

顧耀輝表示，南海區政府將積極聯合香港、澳門特區政府，大力優化政務服務，為港澳青年到南海創新創業提供便利。比如，南海正積極向中國鐵路總公司申請，爭取開通香港西九龍站到佛山西站的高鐵班次，或者途經的高鐵車次在佛山西站停靠。