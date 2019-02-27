香港中大 擬在深圳建醫學院

2019-02-27 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



香港中文大學（中大）校長段崇智25日表示，為把握粵港澳大灣區規劃帶來的機遇，中大（深圳）計劃於深圳成立醫學院和直屬醫院，以加強培育醫療人才，提升大灣區醫療服務達到國際水平。目前該計劃正處於初步構思階段。

中通社報導，段崇智表示，中大一定會把握大灣區規劃的機遇，在提升和擴展中大教研發展的同時，和區內各城市互補優勢，促進人才交流，尤其是在生物科技、人工智能、信息科技等中大具備優勢的範疇。中大（深圳）計劃在深圳成立醫學院和直屬醫院，正與中大及深圳市人民政府積極探討磋商，目的是加強培育醫療人才，提升大灣區醫療服務達到國際水平。段崇智希望該計劃在5年內可以實現。

段崇智強調，中大（深圳）醫學院設立最重要的是保證國際水準，「不會以中大名義教出任何一個不夠資格的學生」，所以課程設置將盡可能與中大醫學院相似，將中大的教學理念一以貫之。

段崇智表示，中大除了訓練醫生、護士等專業人才外，也重視醫學科研方面的發展。中大（深圳）醫學院將同樣著重醫學研究，未來會提供與英美等國高校的知識交流與科研合作活動。

不過他也表示，該計劃不會影響中大本身的教學及資源。中大（深圳）醫學院及其直屬醫院會自行聘請教職員，不會動用中大資源及資金。

同時，中大（深圳）畢業學生主要是為大灣區服務，因其取得的屬非香港學位，除非通過已有的渠道進行考試外，不可與中大醫學院畢業生一樣在香港實習或就業。