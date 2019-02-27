廣州海關新模式 促進大灣區建設

2019-02-27 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



《粵港澳大灣區發展規劃綱要》日前正式發布。廣州海關25日表示，該海關將圍繞粵港澳跨境物流通道建設、經貿合作互動、執法合作交流等方面，進一步提升貿易便利化水平，支持促進粵港澳大灣區建設。

中新社報導，廣州海關表示，將充分發揮自貿區在粵港澳大灣區建設中的重要作用，主動服務廣東自貿試驗區南沙片區發展。支持跨境電商、國際中轉、推動空箱落地放行、冷鏈物流等業務發展，促進進出口物流順暢快速流轉。

在廣州南沙保稅港區跨境電商倉庫，海關通過信息化監管系統，實現跨境電商網購保稅進口包裹通關無紙化、智能化、自動化。消費者網上訂單被按批打印，倉庫人員挑貨、打包、包裝，全程順暢緊凑。同時，由於海關實現了24小時智能化卡口聯動，對裝載跨境電商網購保稅進口包裹的車輛在出區時可進行自動識別、比對信息和放行。

廣州海關將進一步支持國際貨運中轉航線，依託信息化平台在粵港兩地機場間貨物流轉實現「一次發送艙單數據、一次申報、一次放行」，支持香港機場國際貨站空運貨物採用「卡車航班」模式通過公路車輛接駁至白雲機場，實現大灣區機場群運力的優勢互補。2018年，廣州白雲機場口岸粵港間中轉貨運量8.18萬噸，日均來往香港約58車次。

廣州海關在粵港澳大灣區大框架下，深化創新檢驗檢疫監管、特殊區域監管等模式，助力馬匹運動、生物醫藥、郵輪遊艇、國際會展等戰略新興產業發展。

從化馬場是粵港合作和粵港澳大灣區發展的一個重要項目。2010年廣州亞運會後，香港賽馬會在亞運馬術比賽場館原址上建設從化馬場，遠期將達到1600匹馬的容量規模。廣州從化馬場自測試運行至2018年年底，已進出口馬匹1170匹，金額逾2億美元。

廣州海關還積極落實內地與香港、澳門《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）項下進口商品稅收優惠政策，2018年關區享受港澳CEPA項下優惠稅率進口貨物的貨值達1.38億元人民幣。

此外，廣州海關創新建立「CEPA食品」檢驗監管新模式，口岸檢驗檢疫時間縮短到3小時內。加強內地與香港AEO（Authorized Economic Operator，經認證的經營者）互認合作交流，培育轄區守法企業成為AEO企業，使其在全球36個互認國家（地區）享受簡化單證審核、減少貨物查驗等便利措施，通關速度提高30%以上。