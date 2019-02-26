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福建省組織部部長胡昌 升接任廈門市委書記

2019-02-26 21:26聯合報 記者陳言喬╱即時報導

懸缺3個月的福建廈門市委書記，今天（2月26日）下午中共中央批准，由福建省委常委、組織部長胡昌升接任。

新華社報導，福建省委書記于偉國今天下午在廈門召開全市領導幹部大會，他在會上宣布，胡昌升同志任中共廈門市委書記。

胡昌升是接任三個月前離開廈門市委書記調任國台辦副主任的裴金佳。

新京報所屬的微信公眾號「政事兒」報導，這是胡昌升一年多內第二次職務調整。他於2017年6月由青海省委常委、組織部部長調任福建省委常委、組織部部長至今。

公開履歷顯示，胡昌升出生於1963年12月，山東大學歷史學專業，獲歷史學博士學位，經濟學副教授，比出生於1963年8月的裴金佳小幾個月。任職青海前，他長期在四川省工作。

胡昌升曾任成都地質學院資源與經濟系黨總支書記、成都市錦江區副區長、滎經縣委書記等職。2004年2月他轉任雅安市委常委、組織部部長，後兼任漢源縣委書記。

2006年11月，他由雅安調任遂甯，任市委副書記、副市長、代市長，後任市長。2012年2月，胡昌升調任甘孜藏族自治州委正廳級副書記，兩個月後升任州委書記。

2015年6月，胡昌升首次跨省任職，調任青海省委常委、組織部部長，晉升副部級。

2017年6月底，在青海任職2年的胡昌升再次跨省，調任福建省委常委、組織部部長，至今次職務調整。

「政事兒」稱，在任福建省委組織部部長期間，為了引進人才 ，2017年10月30日至11月3日，胡昌升先後到清華大學、北京大學、中國人民大學，對福建進行專題推介宣講。他的演講因言辭懇切而引發關注。

新任廈門市委書記胡昌升。(政事兒）
新任廈門市委書記胡昌升。(政事兒）
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福建廈門經濟
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