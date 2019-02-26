港九區警方一連三日掃黃 逮捕88名大陸女子

2019-02-26 20:18 香港01 記者陳蕾蕾／報導



88名大陸女子被逮捕。 香港01 分享 facebook

警油尖「烽火」掃黃 拘42名女子

警方油尖警區特別職務隊，聯同油麻地分區特遣隊及入境事務處人員，根據線報及經深入調查後。於周日（24日）上午九時開始，展開一連三日代號「烽火」（FIRESTORM）的掃黃行動，突擊搜查砵蘭街、吳松街、新填地街、南京街、廟街、上海街、彌敦道及佐敦道一帶多個單位。行動中，探員拘捕42名年齡介乎20至48歲大陸女子，涉嫌「違反逗留條件」。當中41人持雙程證，一人持護照。被捕女子現正被扣留調查，稍後將交由入境事務處跟進。

「虎尾」灣仔掃黃 拘21名大陸女子

另外，周一（25日）晚上約七時，灣仔警區特別職務隊聯同入境事務處人員，根據線報及經深入調查，展開代號「虎尾」（TIGERTAIL）的掃黃行動。人員派員喬裝顧客，突擊搜查駱克道、波斯富街及富明街一帶多個單位，拘捕21名年齡介乎20至38歲持雙程證的大陸女子。她們涉嫌違反逗留條件，現正被扣留調查，稍後將交由入境事務處跟進。

「冠軍」「角力」東區掃黃 拘25名大陸女子

周二（26日）約凌晨零時，東區警區特別職務隊聯同入境事務處人員，根據線報及經深入調查，展開代號「冠軍」（CHAMPION）及「角力」（RANGEPOWER）的掃黃行動，在北角英皇道及柴灣筲箕灣道一帶多個單位，拘捕25名年齡介乎18至40歲持雙程證的大陸女子。以及，三名年齡介乎21至26歲持護照的大陸女子。她們涉嫌違反逗留條件，現正被扣留調查，稍後將交由入境事務處跟進。

文章授權轉載自《香港01》