江西設「紅色文化課」 從幼稚園到大學全覆蓋

2019-02-26 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



為重塑思想，今年春季開學，江西全省各級各類學校將開設紅色文化課程，統一使用紅色文化教材。這套教材包括幼兒、小學低年級、小學高年級、初中、高中（含中職中專）、大學（含高職高專）共6冊，是大陸首套成系統的紅色文化教材。

據江西省委機關報江西日報報導，這套紅色文化教材由中共教育部發展研究中心和江西省委教育工委、省教育廳共同組織編寫。而中共教育部基礎教育司副司長俞偉躍此前曾表示，「編寫紅色文化教材，就是要在孩子們幼小的心靈種下愛國、愛人民的種子。」

據新華社此前報導，選擇在江西推行紅色文化教材，是因為該省紅色文化底蘊深厚。江西省教育廳廳長葉仁蓀表示，「井岡山是中共革命的搖籃，南昌是人民軍隊的搖籃，江西有名有姓的烈士就有25萬餘人，佔全大陸的六分之一，擁有革命遺址2400餘處。」

據介紹，除了開設紅色文化課，江西省還會將「立德樹人」落實在各科課堂教學和滲透在校園生活的各個環節，提高學生的思想水準、政治覺悟、道德品質和文化素養。