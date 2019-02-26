7歲童被父母拉去陪葬 校長灑淚：好乖好棒的小朋友

2019-02-26 18:41 香港01 記者陳蕾蕾、潘安奇／報導



校長談及事件不禁落淚。 香港01記者／潘安奇攝影 分享 facebook

昨晚（25日）西環發生三屍命案，西營盤西園永翠閣一對夫婦疑投資失利後攜子燒炭尋死！事件中被餵藥的七歲兒子，就讀於區內一所學校二年級，校長談及死者時不禁落淚，指死者於上周開始因腸胃炎請假，原定本周四返校，豈料發生慘劇。他形容死者是「好乖好聽話的小朋友」，現時校方已向學生老師交代事件，並安排梳理情緒。死者70多歲的祖母曾來學校，與教師談論事件，但對方指可協助處理此事件的家人並不多，校方現時正考慮如何協助祖母。

七歲死者上周開始告病假

這宗謀殺及自殺案中，被餵藥的七歲兒子就讀區內一所學校二年級，該校詹校長談及死者時多次落淚，不時掩面拭淚。校長指死者自小一開始入讀該校，在校成績不錯，並無發現有異樣，亦未有察覺其家中出現財政困難，惟死者自上周一開始因腸胃炎為由請假，校方一直有與家長溝通了解學生情況。死者原定於本周四（28日）返校上課，豈料發生慘劇。他與死者較為相熟，形容死者為「好乖、好聽話的小朋友」。

十數位學生情緒波動 已安排梳理情緒

今早校方已與學校老師開會，向老師交代事件，校長指個別老師情緒較為波動，指若老師情緒不妥亦可向學校安排的心理學家求助。另外，校方又安排特別班主任科向學生交代，並留意與死者同級及同班學生情緒，目前有十數位同學情緒較為波動，已安排心理學家，社工及老師協助梳理情緒。校方現時已通知教育局、校董會及家長教師會，亦已發出家長信通知學校家長，現時案件已交由警方處理。

事發後祖母曾到校 指獨力處理事件

另外，詹校長指副校長於昨晚11時得悉事件，並立即聯絡社工相討如何跟進事件，而自己因較為早睡，今早查看訊息才知悉，並已即時處理事件。他又指，事件發生後死者70多歲的祖母曾來學校，與教師談論事件，但對方指可以協助處理此事件的家人並不多，僅有自己的胞兄可幫忙，現時由祖母獨力處理此事。校方現時正考慮如何協助祖母，並已聯絡社福署協助。

夫婦投資失利 餵兒子服藥後燒炭

昨晚（25日）8時許，西營盤西園永翠閣一單位內傳出惡臭，起初疑是氣體洩漏，及後消防破門而入，發現一對夫婦及其七歲兒子倒臥床上。警方調查後，疑有人因炒燶股票尋死，相信有人使走家傭後，向七歲兒子餵藥，及後燒炭自殺，現場檢獲遺書。

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