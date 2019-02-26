大陸研發新型3D碳神經支架 治療腦部退化

2019-02-26 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸中科院蘇州納米所透露，由中國大陸、義大利、美國學者組成的一個國際研究團隊，最新研發出一種3D石墨烯-碳納米管複合網絡支架，有望將其植入大腦，用於阿茲海默症（Alzheimers disease）等多種腦退化疾病的治療。

據新華社報導，這種生物支架可以模擬大腦皮層結構，科學家能夠清晰看到腦部疾病的發展過程，還有望將其植入大腦，用於阿茲海默症等多種腦退化症的治療。相關研究成果已於近期發表在材料學領域國際權威刊物《先進材料》（Advanced Materials）上。

碳神經支架是一種基於石墨烯、碳納米管等新型超微碳材料的生物支架，能夠模擬神經幹細胞和原代神經元的生長環境。科研人員發現，相比在一般培養皿中觀察和培養神經細胞，3D支架更接近腦部實際環境，神經幹細胞的增殖和定向分化效率亦大大提高。

參與此項研究的中科院納米-生物界面重點實驗室研究員程國勝說，新支架不僅能用於藥物的篩選，未來還可能被移植進人體，用於阿茲海默症、帕金森症（Parkinsons disease）等疾病的治療。