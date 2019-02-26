親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

北京故宮開火鍋店 慈禧湯底爆紅

2019-02-26 15:38聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

北京故宮開賣火鍋，推出慈禧湯底，一夜爆紅。在「傳統文化+現代消費」中共高層要求的發展模式下，北京故宮不斷推出「宮廷風」的產品，橫跨化妝品、文創品、遊戲等各個行業。今年2月，故宮更進軍飲食業，推出了紫禁城內第一間火鍋店「故宮角樓餐廳」。

據香港01報導，該餐廳開業後很快就成為了北京新晉「打卡聖地」，不足一個月就在大陸知名餐飲平台躍居京城火鍋熱門榜榜首，但消費者評價不一，有人認為推廣宮廷飲食文化非常有創意，但也有人質疑其過度營銷。

故宮角樓餐廳以乾隆《紫光閣賜宴圖》作為空間主題呈現，展現皇家禮樂、宴會、傢俱器皿、遊戲等宮廷文化，還原宮廷禦食的場景和風貌。但因為故宮不能使用明火，所以餐廳用的都是電磁爐。此外，菜單專門設計成聖旨捲軸，十分霸氣。

其中店內主打的「萬壽菊花鍋」湯底最受矚目，相傳是慈禧太后的發明。據故宮博物院形容，慈禧有時吃菊花火鍋時，待暖鍋中的雞湯滾開即放入魚片或雞片，再次滾開時則酌量投入菊花瓣。開鍋後，肉片、雞湯、菊花各種鮮味混合，鮮美無比。預計今年3、4月將會繼續推出乾隆、康熙等主題火鍋湯底。

此外，一款「江山社稷蘸料」也非常受歡迎。餐廳以萬裡河山為基礎原型，以江山社稷五色土為靈感，將青、紅、黃、白、黑五種顏色調製五種蘸醬，滿足來自四海八方、擁有不同口味偏好的食客。

餐廳開業以來餐廳就一直處於客滿狀態，預約已排到4月。而由於店裡在晚上5點半後才供應火鍋，一直營業到晚上10點，不少為火鍋而來的食客下午就在門口排起長隊。有工作人員說，由於電話預約爆滿，要想吃火鍋只能現場搶號，目前一晚只開30鍋，先到先得。

但對於故宮火鍋餐廳，消費者評價不一。在大陸美食點評網站上，不少消費者都稱讚餐廳環境和創意，但認為價格稍貴，光湯底就128元人民幣，人均消費價格在200元（約新台幣900元）左右。

此外，北京故宮火鍋店的走紅也在網上引發熱議，有網民稱讚故宮推廣讓人眼前一亮，也有人質疑是不是營銷過頭，「故宮越來越商業化」「故宮的消費水平讓芸芸眾生望而卻步」。不過更多的評論認為，這樣的做法不僅創收，可能有助於推動故宮文化的傳播。

北京故宮賣火鍋被大陸民眾批評營銷過頭，「故宮越來越商業化」「故宮的消費水平讓芸芸...
北京故宮賣火鍋被大陸民眾批評營銷過頭，「故宮越來越商業化」「故宮的消費水平讓芸芸眾生望而卻步」。（香港01報導照片）
分享
北京故宮開賣火鍋，推出慈禧湯底，一夜爆紅，一鍋難求。（香港01報導照片）
北京故宮開賣火鍋，推出慈禧湯底，一夜爆紅，一鍋難求。（香港01報導照片）
分享

北京故宮火鍋慈禧
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

趙薇麻煩了！140股民提告最高求償千萬 500多官司在排隊

2019-02-26 15:54

大玩權色交易 武威前書記和師妹同成反教材

2019-02-26 15:54

陳勝吳廣起義遭刪 中國官方出版社：歷史課教了

2019-02-26 16:37

疑炒股票債台高築？夫婦餵子服藥 再全家燒炭亡

2019-02-26 15:30

兩母女擠80呎劏房萌輕生念頭 入住過渡屋重見曙光

2019-02-26 15:29

陸客需求仍大 香港延長「限奶令」

2019-02-26 13:51

港珠澳大橋金巴1票通3地 擬擴至景點

2019-02-26 13:50

打擊非洲豬瘟 陸企爭相開發「豬臉識別」

2019-02-26 13:20

奧斯卡最佳影片「幸福綠皮書」 馬雲已經看三遍

2019-02-26 13:12

福建將以兩岸供水為題 開拍真人實事影片

2019-02-26 10:57

斥資3億 保護西藏布達位宮文獻

2019-02-26 02:01

粵港澳推動 大灣區醫療合作

2019-02-26 02:01

北京大興機場 9月30日前通航

2019-02-26 02:01

教材刪陳勝吳廣 總編：沒什麼好解釋

2019-02-26 01:37

2天連3震 四川自貢暫停採頁岩氣

2019-02-26 00:59

避免奶粉搶購潮再現 香港延長「限奶令」

2019-02-26 00:59

香港運輸署邀葉德嫻拍片 籲市民坐巴士港鐵勿做自私乘客

2019-02-25 20:54

書香被銅臭污染？嶽麓書院收門票 教授告湖南發改委

2019-02-25 18:21

男童吃牛肉丸噎死 業者痛心：日後會為小朋友剪小塊

2019-02-25 17:37

中環老味道 香港蓮香樓3月更名重開

2019-02-25 17:16

香港警員商場偷拍29歲女 被同僚揭發拘捕

2019-02-25 17:10

抑母勒斃兒╱70%精神患者未就醫 門診最長等兩年半

2019-02-25 16:10

抑母勒斃兒╱子是羽球健將 母放球拍伴屍

2019-02-25 16:09

厭世憂子無人照顧 55歲抑鬱母餵藥勒斃23歲子

2019-02-25 16:03

港府擬撥190億打造超級海濱 未來10年總長增至33公里

2019-02-25 16:02

醫生怒斥香港公營醫療「五大弊病」 陋習多到隨時可爆炸

2019-02-25 15:15

前律師為崔永元報平安 貼文遭刪真相難明

2019-02-25 14:22

「流浪地球」導演郭帆：國家強大才能拍好科幻片

2019-02-25 14:16

大陸渤海探得大型天然氣田 可供百萬人口用上百年

2019-02-25 13:45

北京醫院首次開通5G 加速遠程醫療

2019-02-25 12:33

地球變綠 歸功中國

2019-02-25 03:25

單日1316萬人次 陸鐵路春運創新高

2019-02-25 00:23

北京大興機場 飛行校驗成功

2019-02-25 00:23

廣漢保保節 為寶寶「拉」乾爹

2019-02-25 00:23

佛山玫瑰田 迎花季

2019-02-25 00:22

人才交流會 領「紅包」沾喜氣

2019-02-25 00:22

廣州城隍祈福

2019-02-25 00:21

「霧都」南京

2019-02-25 00:20

兩岸微流行╱網約護士興起 貼心服務到家

2019-02-25 00:00
看更多

熱門文章

天生商人！和爸媽借3600元擺攤 國2生8天大賺7萬元

2019-02-25 17:12

前國台辦官員：國民黨一中各表不是真「九二共識」

2019-02-26 09:40

港女在台遇害！律師：關乎香港法律 台灣沒資格說三道四 　

2019-02-25 20:29

陸女跨海選「精主」 「杜拜王子」打敗美軍海陸

2019-02-26 11:00

任正非：孟晚舟沒有技術背景 永生永世不可能做接班人

2019-02-26 09:11

好賺！母帶全家人躺大街行乞 城管：房子都蓋好了

2019-02-25 21:30

男童吃牛肉丸噎死 業者痛心：日後會為小朋友剪小塊

2019-02-25 17:37

A股大漲 爆人民幣兆元巨量

2019-02-26 01:53

騎車看手機...女大生撞法拉利 維修費92萬欲哭無淚

2019-02-25 16:38

21歲女6年來墮胎17次 子宮受損薄如紙

2019-02-25 17:02

大逆擊！陸股從2018年「熊冠全球」 翻身為全球最牛

2019-02-25 17:33

台灣因素影響 大陸經濟放緩恐無礙2019軍費增長

2019-02-26 08:24

遼寧艦離開大連引關注 碼頭掛橫幅「踏上新征程」

2019-02-26 12:22

陸產航母第5次海試 趕在海軍節前服役？

2019-02-26 00:59

四川自貢2天連3震惹議 當局宣布停採頁岩氣

2019-02-25 20:37

大陸推一帶一路背後戰略 林中斌：不戰而主歐亞非

2019-02-26 11:44

陸學者：蔡英文瘋狂反中 底氣很虛

2019-02-26 13:47

人民幣中間價大幅調升179點！創去年7月以來新高

2019-02-26 10:05

中共黨報：蔡英文以武拒統，自掘墳墓

2019-02-26 11:40

疑炒股票債台高築？夫婦餵子服藥 再全家燒炭亡

2019-02-26 15:30

不顧台灣反對 廈門再招台籍社區主任助理

2019-02-26 11:02

趙薇麻煩了！140股民提告最高求償千萬 500多官司在排隊

2019-02-26 15:54

中環老味道 香港蓮香樓3月更名重開

2019-02-25 17:16

奧斯卡最佳影片「幸福綠皮書」 馬雲已經看三遍

2019-02-26 13:12

質疑開採頁岩氣引發地震 民眾包圍四川榮縣政府

2019-02-26 12:09

北京大興機場 9月30日前通航

2019-02-26 02:01

大陸4艘海警船在釣魚台海域巡航 已是今年第6次

2019-02-26 14:34

2天連3震 四川自貢暫停採頁岩氣

2019-02-26 00:59

平潭台灣農漁貨交易市場 開市

2019-02-26 02:00

大玩權色交易 武威前書記和師妹同成反教材

2019-02-26 15:54

北京故宮開火鍋店 慈禧湯底爆紅

2019-02-26 15:38

在岸人民幣收盤6.6941 創7個月來新高

2019-02-25 17:33

香港運輸署邀葉德嫻拍片 籲市民坐巴士港鐵勿做自私乘客

2019-02-25 20:54

斥資3億 保護西藏布達位宮文獻

2019-02-26 02:01

教材刪陳勝吳廣 總編：沒什麼好解釋

2019-02-26 01:37

打擊非洲豬瘟 陸企爭相開發「豬臉識別」

2019-02-26 13:20

兩母女擠80呎劏房萌輕生念頭 入住過渡屋重見曙光

2019-02-26 15:29

渤海發現大型天然氣田 可供百萬人用百年

2019-02-26 13:52

FII攻雲平台 衝刺五大應用

2019-02-26 01:59

書香被銅臭污染？嶽麓書院收門票 教授告湖南發改委

2019-02-25 18:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top