北京故宮開火鍋店 慈禧湯底爆紅

2019-02-26 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



北京故宮開賣火鍋，推出慈禧湯底，一夜爆紅。在「傳統文化+現代消費」中共高層要求的發展模式下，北京故宮不斷推出「宮廷風」的產品，橫跨化妝品、文創品、遊戲等各個行業。今年2月，故宮更進軍飲食業，推出了紫禁城內第一間火鍋店「故宮角樓餐廳」。

據香港01報導，該餐廳開業後很快就成為了北京新晉「打卡聖地」，不足一個月就在大陸知名餐飲平台躍居京城火鍋熱門榜榜首，但消費者評價不一，有人認為推廣宮廷飲食文化非常有創意，但也有人質疑其過度營銷。

故宮角樓餐廳以乾隆《紫光閣賜宴圖》作為空間主題呈現，展現皇家禮樂、宴會、傢俱器皿、遊戲等宮廷文化，還原宮廷禦食的場景和風貌。但因為故宮不能使用明火，所以餐廳用的都是電磁爐。此外，菜單專門設計成聖旨捲軸，十分霸氣。

其中店內主打的「萬壽菊花鍋」湯底最受矚目，相傳是慈禧太后的發明。據故宮博物院形容，慈禧有時吃菊花火鍋時，待暖鍋中的雞湯滾開即放入魚片或雞片，再次滾開時則酌量投入菊花瓣。開鍋後，肉片、雞湯、菊花各種鮮味混合，鮮美無比。預計今年3、4月將會繼續推出乾隆、康熙等主題火鍋湯底。

此外，一款「江山社稷蘸料」也非常受歡迎。餐廳以萬裡河山為基礎原型，以江山社稷五色土為靈感，將青、紅、黃、白、黑五種顏色調製五種蘸醬，滿足來自四海八方、擁有不同口味偏好的食客。

餐廳開業以來餐廳就一直處於客滿狀態，預約已排到4月。而由於店裡在晚上5點半後才供應火鍋，一直營業到晚上10點，不少為火鍋而來的食客下午就在門口排起長隊。有工作人員說，由於電話預約爆滿，要想吃火鍋只能現場搶號，目前一晚只開30鍋，先到先得。

但對於故宮火鍋餐廳，消費者評價不一。在大陸美食點評網站上，不少消費者都稱讚餐廳環境和創意，但認為價格稍貴，光湯底就128元人民幣，人均消費價格在200元（約新台幣900元）左右。