大玩權色交易 武威前書記和師妹同成反教材

2019-02-26 15:54 世界日報 中國新聞組／北京26日電



甘肅省武威市前副市長姜保紅。 世界日報記者高淑芬／翻攝 分享 facebook

中國甘肅省武威市委前書記火榮貴因涉嫌受賄罪、挪用公罪、濫用職權罪，上月和下屬前副市長姜保紅一同被移送檢察院，火榮貴被雙開沒隔幾天，就成了全市領導幹部警示教育大會上的反面教材。

北京青年報微信公眾號「政知道」寫到，57歲的火榮貴被指擔任甘肅省政府副秘書長、省政府辦公廳主任、武威市委書記等職務期間，陽奉陰違，收受貴重禮品；辱罵毆打官員和身邊工作人員，與多名女性長期保持不正當性關係，搞權色交易。

官員落馬後，警示教育大會不可或缺。

據了解，火榮貴1月10日被開除黨籍和公職，四天後成了全市領導幹部警示教育大會上的反面教材；武威市委常委1月23日召開2018年度民主生活會，每個常委對照火榮貴嚴重違紀違法問題進行了深刻反思；1月31日武威市紀委監委召開民主生活會時，也有對照火榮貴嚴重違紀違法案進行深刻反思的內容；武威市22日召開會議，也提出清理火榮貴的流毒和影響。

在這些警示教育大會上，姜保紅的名字也與火榮貴一同出現，她與火榮貴是蘭州大學的「師兄妹」。2010年1月，火榮貴成為武威市委書記，2012年1月，姜保紅到武威市任招商局局長，兩人在官場又成為上下級。

「政知道」點出，對比兩人的落馬通報，能發現一些問題：火榮貴是搞團團夥夥，姜保紅是參與團團夥夥；火榮貴是搞權色交易，姜保紅則是搞權色交易，謀求職務晉升等不當利益；火榮貴是頻繁出入私人會所，姜保紅也是多次出入私人會所…除了這些，火榮貴與姜保紅還有很多「同步」，比如，兩人都是在1月10日被開除黨籍和公職的，在1月21日被定西市人民檢察院決定逮捕。