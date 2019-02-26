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月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

趙薇麻煩了！140股民提告最高求償千萬 500多官司在排隊

2019-02-26 15:54世界日報 中國新聞組／北京26日電

藝人趙薇和丈夫黃有龍近年因公司投資惹出不少風波，杭州中院上月中審理證券虛假陳述案，判趙薇敗訴。最新消息顯示，趙薇已於近日提起上訴，要求駁回全部訴訟請求；杭州中院21日又開審趙薇涉及虛假陳述責任糾紛案件，相較此前，本案涉及索賠的投資人共140人，其中求償金額最高超過1000萬元（人民幣，以下同，約149萬美元）。

媒體報導，趙薇夫婦旗下的祥源文化（原名：萬家文化）遭投資者控訴「虛假陳述」。截至本月19日，祥源文化共有511宗官司排理開審，除了一宗案件已撤控，累計訴訟金額高達6054萬元。

錢江晚報報導，趙薇近日就證券虛假陳述案提出上訴，原告代理律師厲健表示，趙薇的上訴早在預料之中，將在2月底集中起訴一批案件，目前，他們仍在繼續徵集股民索賠、分批起訴。據了解，早在此次提起上訴之前，趙薇就曾數次嘗試迴避或否認，由虛假陳述帶來的影響，及其應承擔的責任。

趙薇夫婦2016年底成立龍薇傳媒，短短一個月後發布股權轉讓事項公告，內稱已與龍薇傳媒簽訂協議，計畫以30.6億元的價格，轉讓1.85億股份。而後交易幾經波折，這筆交易最終因融資金額巨大，未通過銀行的借款申請審批，在2017年4月宣告終止。

從收購消息傳出，到交易最終告吹，祥源文化的股價如過山車一般驟跌。證監會2018年駁回了趙薇夫婦等當事人的申辯，對趙薇採取5年證券市場禁入措施，並處罰款30萬元。申辯失敗後，趙薇很快退出龍薇傳媒，但沒有逃脫成為被告命運。

2018年7月18日，杭州中院首次開庭審理祥源文化、龍薇傳媒證券虛假陳述責任糾紛案件，19名原告和被告方祥源文化，均當庭提出追加趙薇為被告，承擔相應民事責任。

除了該起案件之外，杭州中院21日上午開庭審理了另一起投資人訴祥源文化、西藏龍薇、趙薇證券虛假陳述責任糾紛案件；這起案件涉及索賠的投資者共計140人，分別來自浙江、廣東、重慶等地。其中，最高涉及金額1000多萬元，原告為一名廣東投資者。

趙薇。 圖／摘自微博
趙薇。 圖／摘自微博
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