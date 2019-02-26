兩母女擠80呎劏房萌輕生念頭 入住過渡屋重見曙光

2019-02-26 15:29 香港01 記者張嘉敏／報導



鄭潔貞（左）希望計劃不但可改善基層家庭的居住環境，亦為他們帶來新生活。香港01記者高仲明／攝影 分享 facebook

基層市民住屋需求迫切，公屋輪候時間越來越長，促使社會房屋共享計劃出現，提供過渡性房屋給予有需要的家庭入住。

吳女士與女兒被迫屈居於僅80呎的劏房內，不但缺乏活動空間，甚至因居住環境複雜，令二人備受心理煎熬。上樓無期，生活壓力漸大，「有想過跳樓去死算了。」同樣飽受住屋問題困擾的蘇女士，以往一家四口居於田灣區的唐樓板間房中，不僅四人同睡一張床，更要與鄰居共用廁所、廚房，並不時因此起爭執。

兩人有幸獲社工轉介入住由社聯與香港仔坊會營運的社會房屋計劃「友里同行」，不但居住環境改善，生活質素亦有所提升，生活終見曙光。

吳女士於2010年從內地來港，丈夫2015年去世後，她只可與女兒租住於香港仔的劏房內，而居住面積更只得80呎，「吃飯、煮飯、洗澡、上廁所，都是同一個地方…」而就讀中學的女兒，更只能於床上溫習、做功課，「有時會留學校先做完作業，但也不是天天都可以留。」

環境人流複雜 心理受煎熬

居住環境固然惡劣，但複雜的居住環境令二人更感煎熬。吳女士憶起出門時，經常有陌生男子從旁邊的單位偷窺，令母女大感不安；而女兒更因此不敢獨自歸家，需要吳女士陪同才敢上樓，「住在這種環境會發癲。」輪候公屋六年，仍然毫無消息，面對惡劣的居住環境，吳女士束手無策，「有想過跳樓去死算了。」

所幸社工轉介，參與「友里同行」的社會房屋計劃，最終更獲選中成為住戶之一，於去年9月正式入住。吳女士憶起遷入時大感驚訝，「簡直一個天，一個地！」她現在與另一對單親母女同住，而機構於入住前安排兩個家庭會面，互相了解彼此的生活習慣，以避免發生磨擦。她稱現在兩家人不時交流，「兩個女會一起做功課，我們也會互相分享下廚藝。」

林女士因不時需背負三個沉重書包上下樓，導致腰部長期勞損。香港01記者高仲明／攝影 分享 facebook

鄰里關係改善 「多了守望相助的感覺」

蘇女士一家四口同樣受惠於「友里同行」計劃，她們去年10月入住華富閣的社會房屋。由於經濟上只能單靠任職飲食業的丈夫，家庭月入僅逾萬元，她憶起過去六年均需屈居於僅105平方呎的板間房，當中只能容納一張床，「四個人擠在同一張床。」更甚的是，廚房與廁所均需與另外三個家庭共用，十多人同用設施少不免起爭執，「有時煮飯時間長，其他家庭都會有怨言。」而家中的12歲大的長子更正值反叛期，令蘇女士更添壓力，「空間小，（長子）有時見到（物品）擋住又會踢來踢去。」

她坦言遷到社會房屋的單位時大感興奮，「沒見過這麼漂亮的房子！」現在不但居住環境得以大大改善，亦有較好的鄰里關係。蘇女士不時參與由機構舉辦的活動，如種花、煮食等，甚至會協助鄰居看顧家中小孩，「以前怕（鄰居）有意見，不會特別幫人，現在則多了守望相助的感覺。」

而與三名女兒同住的林女士，同樣獲安排入住。以往四人同居於香港仔約100平方呎的劏房中，「女兒們會因為爭空間而打架。」加上單位位於唐樓第六層，林女士因不時需背負三個沉重書包上下樓，導致腰部長期勞損。惡劣的住屋環境，可謂令林女士身心俱疲。

香港仔坊會社區中心高級經理鄭潔貞稱，不但希望透過計劃改善基層家庭的住屋需要，更為他們帶來新生活，包括透過舉辦鄰里聚會、烹飪活動等，令住戶於精神上得到扶持。「友里同行」社會房屋計劃由香港社會服務聯會，及香港仔坊會社區中心負責營運，並由華懋集團提供於華富閣共16個單位。計劃為輪候公屋超過三年或以上、持有香港身分證的市民提供過渡性房屋的服務。去年9月起開始入伙，至今已有11個住戶入住9個單位；入住期為三年，其後無論住戶能否獲編配公屋，均需遷離單位。

社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑稱，建議政府以25至30億元設立「社會房屋基金」，用作興建組合屋及翻新閒置單位。他預計，兩者總數可提供超過6,000個單位，令逾一萬個基層家庭受惠。

現在華富閣共有16個單位改做社會房屋之用。香港01記者高仲明／攝影 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》

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